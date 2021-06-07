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GAÜ Akademisyeni Altan, tükenmişlik sendromu ile baş etmenin yollarını açıkladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikoloji bölümü Öğretim Görevlisi Dilara Altan, “Tükenmişlik Sendromunun” yaygın ve yanlış bilinenleri hakkında bilgi verdi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 16:02
GAÜ Akademisyeni Altan, tükenmişlik sendromu ile baş etmenin yollarını açıkladı
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Altan; “Tükenmişlik sendromu yaygın ve yanlış kullanımın aksine, en genel anlamıyla özellikle iş yaşamında başarısızlık, aşırı yıpranmışlık, motivasyon, enerji düzeyinin azalması ve bireyin içsel kaynaklarından oluşan tükenmişlik durumu olarak açıklanabilir. Dahası, tükenmişliğin belirtileri arasında üzüntü, depresyon, agresyon problemleri, hayal kırıklığı, yalnızlık, düşük öz-bakım, sosyal izolasyon, umutsuzluk duyguları ve düşük iş tatmini sayılabilir.“

“Covıd-19’un Yarattığı Stres Kontrol Altına Alınabilir”

Altan, Covid-19 Pandemi sürecinde stres ve tükenmişlik hissiyatını kontrol altına alabilmek için bazı tavsiyelerde bulundu.

Öncelikle hissedilen şeyin normal bir tepki olduğunun farkında olunması gerektiğini belirten Altan, bu süreçte toplumun çoğunluğunun COVID-19'a doğrudan maruz kalma, sağlık kaynaklarının nasıl tahsis edileceği ile ilgili kaygı duyma, iş yerinde daha uzun saatler çalışma ve sevdiklerinden uzun süre uzakta kalma gibi stres faktörleriyle karşılaştığını ifade etti. Altan, bu durumun normal dışı olduğunu, benzer stres ve tükenmişlik hissiyatına; bağlam fark etmeksizin birçok insanın değişen koşullardan dolayı sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.

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“Kendinize Zaman Ayırın”

Altan; “Gün boyunca farklı zaman dilimlerinde kendinize birkaç dakika ayırın. Buna ayıracak zamanınız yokmuş gibi hissedebilirsiniz, ancak bu stresi yönetmenin kritik bir yönüdür. Tükenmişliğin bazı duygusal belirtileri arasında korku, öfke, derin üzüntü ve bunaltı hissiyatının varlığı yer alır. Zihinsel belirtiler arasında konsantrasyon kaybı, karar verememe, kafa karışıklığı bulunur ve en önemlisi kaynağını tanımlayamadığınız stres bulunur. Stres, çevresel stresörlere fiziksel, zihinsel ve duygusal tepkiler olarak ortaya çıkar. Gün boyunca karşılaştığınız stres faktörlerine karşı vücudun tepkilerini yatıştırmaya yardımcı olmak için günlük öz bakım rutininize nefes egzersizleri eklemeyi deneyin. “

“Egzersiz ve Su Tüketimi Çok Önemli”

Altan, kriz zamanlarında yemek, su, egzersiz ve uyku gibi temel ihtiyaçların göz ardı edilmemesine dikkat çekerek,

”Stresi azaltmak ve tükenmişliği önlemek için, şeker, trans yağlar, doymuş yağlar ve alkol gibi besinlerden kaçınırken düzenli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Susuz kalmamak için gün boyunca su için. Halk arasında mutluluk hormonu olarak bilinen ‘Endorfin’ salınımını en üst düzeye çıkarmak için iş yerinde veya evde kalarak günde en az birkaç dakika egzersiz yapın. Kaliteli uykunun faydalarından yararlanmak için ise mümkün olduğunca uyku düzeninize dikkat edin. “

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