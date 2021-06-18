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GAÜ 35. Dönem Mezuniyet Töreni bugün 19.00’da gerçekleşiyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Dönem Mezuniyet Töreni, 18 Haziran 2021 saat 19:00’da, Pandemi önlemleri çerçevesinde GAÜ Girne Kampüsü GAÜLympic’te, geçmişin gelecek ile bütünleşeceği coşku dolu büyük bir organizasyonla gerçekleşecek.

18 Haziran 2021 Cuma 15:45
GAÜ 35. Dönem Mezuniyet Töreni bugün 19.00’da gerçekleşiyor
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18 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleşecek mezuniyet töreninde, görsel şölen ve çeşitli organizasyonlar ve mezunlara yönelik sürprizler yer alacak.

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Muhteşem bir organizasyon ile gerçekleşecek olan GAÜ 35. Dönem Mezuniyet töreni ayrıca, GAÜ’nün resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

GAÜ 35. Dönem Mezuniyet Töreni canlı yayın Linki:

https://youtu.be/vz9Rb197PTc

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