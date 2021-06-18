GAÜ 35. Dönem Mezuniyet Töreni bugün 19.00’da gerçekleşiyor

18 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleşecek mezuniyet töreninde, görsel şölen ve çeşitli organizasyonlar ve mezunlara yönelik sürprizler yer alacak.
GAÜ 35. Dönem Mezuniyet Töreni canlı yayın Linki:
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 35. Dönem Mezuniyet Töreni, 18 Haziran 2021 saat 19:00’da, Pandemi önlemleri çerçevesinde GAÜ Girne Kampüsü GAÜLympic’te, geçmişin gelecek ile bütünleşeceği coşku dolu büyük bir organizasyonla gerçekleşecek.
18 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleşecek mezuniyet töreninde, görsel şölen ve çeşitli organizasyonlar ve mezunlara yönelik sürprizler yer alacak.
GAÜ 35. Dönem Mezuniyet Töreni canlı yayın Linki: