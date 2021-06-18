GAÜ 35. Dönem Mezuniyet Töreni bugün 19.00’da gerçekleşiyor

18 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleşecek mezuniyet töreninde, görsel şölen ve çeşitli organizasyonlar ve mezunlara yönelik sürprizler yer alacak.

Muhteşem bir organizasyon ile gerçekleşecek olan GAÜ 35. Dönem Mezuniyet töreni ayrıca, GAÜ’nün resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

GAÜ 35. Dönem Mezuniyet Töreni canlı yayın Linki:

https://youtu.be/vz9Rb197PTc