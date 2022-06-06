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GAÜ 2022 Burs Sıralama Sınavı’na yoğun ilgi

06 Haziran 2022 Pazartesi 17:19
GAÜ 2022 Burs Sıralama Sınavı’na yoğun ilgi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, Uluslararası tanınırlığa ve geçerliliğe sahip; geleceğin donanımlı meslek grupları içerisinde yer almak isteyen, KKTC Vatandaşları ve KKTC Liselerinden mezun öğrencilere yönelik düzenlediği 2022-2023 Akademik Yılı “Burs Sıralama Sınavı” gerçekleştirildi. Söz konusu sınava üniversite adayları yoğun ilgi gösterdi.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, yükseköğretimde 37. Yılını kutlayan GAÜ’nün, KKTC vatandaşları ve KKTC Liselerinden mezun ya da mezun olacak üniversite adaylarına birçok bölümde geçerli %100’e varan burs olanakları tanıdıkları belirtildi. Ayrıca açıklamada, GAÜ Burs Sıralama Sınavı’nı kaçıranlar için, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan tarihte yeniden gerçekleştirileceği belirtildi.

GAÜ 2022 Burs Sıralama Sınavı 5 Haziran Pazar 12:00’da Gerçekleşti

GAÜ 2022 Burs Sıralama sınavı, 5 Haziran 2022 Pazar günü 12:00’da gerçekleşti. KKTC vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşı liseyi KKTC’de tamamlayan öğrencileri burs sıralama sınavına katılım gösterdi.

GAÜ Burs Sıralama Sınavı’nı Kaçıranlar İçin Başvurular Devam Edecek

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ 2022 Burs Sıralama sınavına katılamayan veya başvuru tarihini kaçıran aday öğrenciler için, önümüzdeki günlerde açıklanacak tarihte sınava katılabilecekleri ifade edildi. Yeni fırsat için, Girne Amerikan Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesaplarını takip edilebileceği belirtilen açıklamada, adayların sınavda göstermiş oldukları başarıya göre %100'e varan burs olanaklarından yararlanabileceği ifade edildi. Ayrıntılı bilgi, detaylar ve başvuru için; kibrisaday.gau.edu.tr, 0850 6502000 numaralı çağrı merkezi, 0548 8708717 numaralı danışma hattı ya da, [email protected] mail adreslerine ulaşılabileceği ifade edildi.

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