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Final Üniversitesi’nden Liselerarası “Her Yer Matematik” konulu poster yarışması

Final Üniversitesi Matematik Kulübü “Her Yer Matematik” temalı, KKTC liseler arası poster yarışması düzenliyor.

Final Üniversitesi’nden Liselerarası “Her Yer Matematik” konulu poster yarışması

Final Üniversitesi Matematik Kulübü “Her Yer Matematik” temalı, KKTC liseler arası poster yarışması düzenliyor.

18 Şubat 2020 Salı 13:21
Final Üniversitesi’nden Liselerarası “Her Yer Matematik” konulu poster yarışması
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Yarışmaya KKTC’deki liselerden 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri katılabilecek. Yarışmaya 28 Şubat Cuma günü bitimine kadar başvurulabilecek. Bu tarihten sonra gönderilen posterler değerlendirmeye alınmayacak. Final Üniversitesi’nden Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülnur Yel, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Özdal, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Soad Abokhamis Mousavi ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Matematik Denetmeni Hacer Muratoğlu’nun jüri üyesi olacağı yarışma sonucunda Final Üniversitesinden para ödülü verilecek. Kazanan posterler 13 Mart Cuma günü www.final.edu.tr web sayfasından ilan edilecek. Yarışmaya katılacak tasarımlar, matematikkulubu@final.edu.tr veya “Uluslararası Final Üniversitesi Çatalköy-Girne” posta adresine; yarışmacının adı-soyadı, iletişim bilgileri, sınıfı, okul bilgileriyle birlikte teslim edilecek.

Yarışmaya Katılım Kuralları

Posterler sadece A2 boyutunda olmalıdır. Diğer boyutlardaki posterler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Online olarak gönderilecek posterlerin çözünürlüğü 300 dpi olmalıdır.

Başka yarışmalara katılmış, ödül kazanmış posterlerin katılımı kabul edilmeyecektir.

Her aday sadece 1 posterle yarışmaya katılabilir.

Posterin içeriği, “Her Yer Matematik” teması kapsamında olmalıdır. Bu kapsamda tek poster üzerinde bir veya en fazla iki konuya yer verilmelidir.

Poster, çok fazla yazı içermemelidir. Güçlü bir görsel mesaj verilmelidir.

Poster, el ile veya bilgisayar kullanılarak çizilebilir.

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Kazanan posterler 13.03.2020 Cuma tarihinde www.final.edu.tr web sayfasından ilan edilecektir.

Yarışmaya son katılım tarihi 28.02.2020 Cuma tarihidir. Bu tarihten sonra gönderilen posterler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya 9., ,11. ve12. sınıf öğrencileri katılabilir.

Yarışmada, birinciye 1000 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye 250 TL ödül verilecektir.

“Matematik Her Yerde” teması nedir?

Dünyada her yıl 14 Mart tarihi “Pi Günü” olarak çeşitli bilimsel etkinliklerle kutlanıyordu. Kasım 2019’da UNESCO tarafından ilk kez “Uluslararası Matematik Günü” olarak kutlanacak olan 14 Mart öncesinde dünya genelindeki kutlamaların teması “Matematik Her Yerde” olarak belirlendi. Uluslararası Matematik Günü (www.idm314.org) resmi internet sayfasında bu tema şu şekilde özetleniyor:

“Bilim ve Teknoloji’de Matematik”, “Medeniyetin her yerinde Matematik”, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Matematik şart”, “Ne yaparsan yap içinde Matematik var”.

Matematik, yıldızlarla navigasyondan GPS'e kadar coğrafi konumlama tekniklerinin arkasındadır.

Matematik, akıllı telefonlarımızın yazılımının arkasındadır.

Matematik ile gerçekçi animasyon filmleri yapılır.

Bir gün Mars'ı ziyaret etmek ister misin? Matematik olmadan asla mümkün değil.

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“Her Yer Matematik” Konulu Poster YarışmasıFinal üniversitesi “Her Yer Matematik” Konulu Poster Yarışması
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