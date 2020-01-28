banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120320
ALTIN
300.991
DOLAR
5.9460
STERLİN
7.7334
EURO
6.5431
Akıncı nerede geç kaldı
BAŞYAZI
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Şov devam etmeli...
Şov devam etmeli
Müzakereci Değil Cumhurbaşkanı
Derviş Gezer yazdı...
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Final Üniversitesi’nde Yargıtay rüzgarı

Final Üniversitesi Hukuk Topluluğu öğrencilerinin girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi Emine Güler Elverici’yi ağırladı.

Final Üniversitesi’nde Yargıtay rüzgarı

Final Üniversitesi Hukuk Topluluğu öğrencilerinin girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi Emine Güler Elverici’yi ağırladı.

28 Ocak 2020 Salı 13:37
Final Üniversitesi’nde Yargıtay rüzgarı

Final Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi ve Hukuk Topluluğunun iş birliğiyle düzenlenen konferansta, "Hukukta Meslek Seçimi ve Adalet" konusu güncel örneklerle masaya yatırıldı. Hukuk Fakültesi öğrencisi Kardelen Kurşun’un sunuculuğunu yaptığı konferansın başlangıcında Hukuk Fakültesi öğrencileri Emre Sorguç ile Bekir Duran kısa bir dinleti sundu ve tüm salonun katılımıyla hep bir ağızdan şarkılar söylendi.

banner317
“Türkiye, demokratik-hukuk devleti rejimini güçlendirmelidir”

Dinletinin ardından Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Merdan Hekimoğlu, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferansta, 'Medine’den Lozan’a Türkiye’nin tarihsel süreç içerisindeki hukuksal gelişimi' başlıklı bir açılış konuşması yaptı. Bazılarınca dile getirilen “çok hukukluluk” sistemine geçilmesine ilişkin artık eskide kalmış olan tartışmaların bırakılması gerektiğini ifade eden Prof. Hekimoğlu, Türkiye’nin üniter ve seküler siyasi yapısını titizlikle koruyarak vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alıp, demokratik-hukuk devleti rejimini güçlendirmesinin önemine değindi. İsmet Paşa’nın Lozan’da militarist ve emperyalist güçlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin de özünde bu yönde olduğunu belirten Hekimoğlu, “Cumhuriyetimiz, ortak anayasal vatandaşlığa dayalı tekçi ve seküler hukuki yapısıyla gelişimini devam ettirecek ve Atatürk’ümüzün veciz ödeyişiyle ifade etmemiz gerekirse, ilelebet payidar olacaktır.” dedi. KKTC Hukuk Sisteminin de seküler ve tekçi yapısıyla çok önemli bir model olduğunu ifade eden Hekimoğlu, Anglo-Sakson ve Kıta Avrupası Hukuk düzenlerinin birbirlerinin eksikliklerini karşılaştırmalı bir perspektifle bütünleyebilmeleri bakımından ülkemizdeki hukuk fakülteleri ile yargı pratiği ve teorisinin büyük bir şans olduğunu belirtti.

Hekimoğlu’nun ardından program Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Üyesi Emine Güler Elverici’nin konuşmasıyla devam etti. Elverici, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada çağımızın gerekliliklerine karşılık verecek çağdaş bir hukukçunun, mesleki olarak kendini geliştirip yetiştirilebilmesi bakımından nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ayrıntılarıyla anlattı; aynı zamanda bu yolda karışılacağı engelleri nasıl aşabileceği konusunda da bizzat kendi öğrencilik yıllarında yaşadığı deneyimlerinden çeşitli örnekler verdi. Ardından Yargıtay’ı tanıtan kısa metrajlı bir tanıtım filmi izlendi. Akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ve geniş katılımıyla tamamlanan konferans sonunda Dekan Prof. Dr. Hekimoğlu, Yargıtay Üyesi Emine Güler Elverici’ye teşekkür plaketi takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Final ÜniversitesiEmine Güler Elverici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Final Üniversitesi’nde akademisyenlere yönelik eğitim
Final Üniversitesi’nde akademisyenlere yönelik eğitim
DAÜ-SEM’den çocuklara yönelik etkin hızlı okuma eğitimi
DAÜ-SEM’den çocuklara yönelik etkin hızlı okuma eğitimi
DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet haftası için hazır
DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet haftası için hazır
LAÜ öğrencileri Yeşilırmak ve Bademliköy’ün doğal güzelliklerine hayran kaldı
LAÜ öğrencileri Yeşilırmak ve Bademliköy’ün doğal güzelliklerine hayran kaldı
LAÜ Londra’da temsil edildi
LAÜ Londra’da temsil edildi
GAÜ Akademisyeni Akyar’dan liselilerin düzenlediği İzmirnato-İzmirotan-19’a destek
GAÜ Akademisyeni Akyar’dan liselilerin düzenlediği İzmirnato-İzmirotan-19’a destek
LAÜ öğrencilerinden anlamlı proje
LAÜ öğrencilerinden anlamlı proje
GAÜ Hazırlık Okulu, Eaquals onaylı uluslararası eğitim ile fark yaratıyor
GAÜ Hazırlık Okulu, Eaquals onaylı uluslararası eğitim ile fark yaratıyor
Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu öğrencileri Lefkoşa’ya gezi düzenledi
Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu öğrencileri Lefkoşa’ya gezi düzenledi
UKÜ ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa güçbirliğine gitti
UKÜ ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa güçbirliğine gitti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim