Final Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi tamamlandı

Final Üniversitesi’nde, lise öğrencilerine yönelik iki gün süren ‘Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi 2020’ tamamlandı. Ülkemizin en geniş katılımlı girişimcilik ve kariyer kampındaki oturumlarda iki gün boyunca geleceklerine yön vermek için önemli bir dönemde bulunan lise son sınıf öğrencilerinin kendilerini tanıyarak doğru tercihler yapması amaçlandı. Söz konusu kamp süresince iş ve eğitim dünyasından önemli isimler ve psikologlar öğrencilerle bir araya geldi. ‘Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi 2020’ katılımcılarına oturumların sonunda sertifikaları verildi.

Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği Zirve’de gerek ülkemizden gerekse Türkiye’den, iş ve eğitim dünyasından başarılı isimler öğrencilerle buluştu. ‘Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi 2020’de TC Lefkoşa Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı, aynı zamanda TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı CNN Türk Başarıya Doğru Programcısı Sait Gürsoy, Eğitim Uzmanı ve Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin, Corpayss CEO’su Murat Mayda, Öğretim Görevlisi ve Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, İlkay M. Genç Şirketler Grubu Genel Müdürü Mustafa Genç, Otel Genel Müdürü ve Girişimci Mert Bölükbaşı, Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Aylin Pelin Onar, Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Umay, İletişim Uzmanı Mert Özdeş, Final Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Girişimci Halil Ercan öğrenciler ile bir araya geldi.

“Eğitimde kaliteden ödün vermeden ülkemize ve bilim dünyasına katkı koymak hedefiyle çalışıyoruz”

İki gün süren Zirve’nin açılış konuşmasını yapan Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Final Üniversitesi’nin tecrübeli ve aynı zamanda ise dinamik bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Konuşmasında kendi hayatından kesitleri öğrenciler ile paylaşan Rektör Prof. Dr. Öztoprak; “Eğitimde kaliteden ödün vermeden ülkemize ve bilim dünyasına katkı koymak adına birçok akademik, kültürel ve sanatsal faaliyet tasarlıyoruz” dedi.

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KKTC, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde iş ve eğitim dünyasında edindikleri deneyimleri öğrencilere aktaran konuşmacılar; eğitimden teknolojiye, bankacılıktan turizme, emlaktan sağlığa, medyadan mühendisliğe kadar geniş yelpazedeki sektörlerdeki birbirinden ilgi çeken kişisel gözlemlerini paylaştı.

‘Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi 2020’ boyunca söyleşilerin yanı sıra, öğrencilerle meslek seçimlerine yönelik değerlendirmeler, bilişim, teknoloji ve sektörel girişimler gibi sunuşlarla öğrencilerin eğilimlerini belirlemelerine yönelik çalışmalar da yapıldı.