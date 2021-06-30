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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Doğu Akdeniz Doğa Koleji Lisesi’nden 10. mezuniyet gururu

30 Haziran 2021 Çarşamba 15:58
Doğu Akdeniz Doğa Koleji Lisesi’nden 10. mezuniyet gururu
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(MHA – 30-06-2021 ) Uluslararası yaşanan Pandemi sürecini çevrimiçi derslerle başarıyla tamamlayan Doğu Akdeniz DoğaKoleji Lisesi, Mezuniyet Töreni’ni 29 Haziran 2021 Salı günü okul alanında, sosyal mesafe koşullarına uygun bir düzenlemeyle gerçekleştirdi.

Mezuniyet törenine, törene Doğu Akdeniz Doğa Koleji Koordinatörü Orhan Süslü, Doğu Akdeniz Doğa Koleji Müdürü Beran Tanseloğlu, okul aile birliği üyeleri, öğretmenler, mezun olan öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını Doğu Akdeniz Doğa Koleji Müdürü Beran Tanseloğlu yaptı.

Tanseloğlu, öğrencilerin yeni başlangıçta ve üniversite seçimlerinde en büyük başarıların olmasını dilerken, 10. Yılı geride bırakmak üzere olan tarihçesinin bir parçası oldukları için teşekkürlerini iletti.

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Tanseloğlu’nun konuşmasının ardından Lise dönem birincisi Deren Kalfaoğlu konuşma yaptı.

Kalfaoğlu; her başlangıcın güzel ve heyecan verici olduğunu, bitişlerde ise heyecanın yerini hüzün kapladığını bir yandan büyüyüp kendini keşfettiğini, bir yandan değerli eğitimcilerin hayatına katkı koydukları ile hayallerine tutunmayı öğrendiğini belirtti. Ardından Lise birincisi tarafından anı plaketi mezuniyet kütüğüne çakıldı.

Mezun olmanın mutluluğunu, okuldan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşayan öğrenciler; okulunu dereceyle bitiren öğrencilere başarı plaketleri ve diploma takdimi gerçekleşti.

 Tüm mezun olan öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet töreni sona erdi.(MHA)

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