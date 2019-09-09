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DAÜ’den Fransa’daki dev matematik konferansında önemli temsiliyet

DAÜ’den Fransa’daki dev matematik konferansında önemli temsiliyet

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:52
DAÜ’den Fransa’daki dev matematik konferansında önemli temsiliyet

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, “The 2nd Mediterranean International Conference of Pure & Applied Mathematics and Related Areas (MICOPAM 2019)” başlıklı konferansa, davetli konuşmacı olarak katıldı. 28-30 Ağustos 2019 tarihlerinde, Fransa’nın başkenti Paris’te bu yıl ikincisi gerçekleşen konferansta matematik alanında önde gelen 100 akademisyen sunum yaptı. Fransa Bilimler Akademisi Ödülü’ne sahip, d’Evry Val d’Essonne Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdelmejid Bayad tarafından organize edilen konferansta DAÜ’yü temsil eden Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, “Delta-Gould-Hopper Appell Polynomials” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Özarslan’ın sunumu katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. MICOPAM 2019, soyut ve uygulamalı matematik alanında araştırma yapan dünyanın önde gelen bilim insanlarını bir araya getirmesiyle biliniyor.

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Dünyanın Önde Gelen Matematikçileri

MICOPAM 2019 için özel davet alan 9 bilim insanı arasında yer almanın gururunu yaşayan Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Sırbistan’ın önde gelen matematikçilerinden Prof. Dr. Gradimir V. Milovanovic (Serbian Academy of Sciences and Arts), Sırbistan’ın önemli matematikçisinden biri olan ve dünyanın matematik alanında en prestijli dergilerinden birinin baş editörü Prof. Dr. Branko Malesevic (University of Belgrade), Prof.Dr. Marc-Antoine Coppo (Université Côte d’Azur), Prof. Dr. Daeyoul Kim (Chonbuk National University), Prof.Dr. Isabel Cação, (University of Aveiro), Prof. Dr. Alan Filipin (University of Zagreb) gibi isimler arasında yer aldı.

Konferansın yapıldığı üniversite olan d’Evry Val d’Essonne Üniversitesi, 1991 yılında kuruldu ve 2017 yılında Üniversiteler ve Kurumlar Birliği (ComUE) “University Paris-Saclay”ın tam üyesi oldu. Bu birlik, Güney Fransa’da üniversiteleri, okulları ve araştırma kuruluşlarını bünyesinde barındırıyor. d’Evry Val d’Essonne Üniversitesi, Fransa’daki bilimsel araştırmaların %15’ini üstleniyor. Diğer yandan, söz konusu birleşme ile University Paris-Saclay, 2 nobel ödülü, 6 alan madalyası, 20’nin üzerinde bilimler akademisi ödülü, 65 bin öğrencisiyle yılda 15 bin bilimsel yayın yapan dev bir kuruluş haline geldi. Şu anda dünya sıralamasında ilk 100’de yer alan üniversite, önümüzdeki yıl dünyanın en iyi 20 üniversitesi arasına girmeyi hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
DaüFransa Matematik Konferansı
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