DAÜ-SEM’den çocuklara yönelik etkin hızlı okuma eğitimi

“Etkin Hızlı Okuma Eğitimi” programı 27 Ocak 2020’de başlayacak. 14-17 yaş arasındaki gençlerin şimdilerde akademik ve gelecekte de profesyonel yaşamlarında kullanabilecekleri, etkinliği yüksek olan bu eğitim bir ayda tamamlanacak. Eğitimin sonunda katılımcılar öğrenecekleri yeni okuma tekniğiyle okuma ve anlama kapasitelerini arttıracak. Eğitim sayesinde dakikada okunan kelime sayısı eğitim öncesine göre 2.5-3 kat, anlama kapasitesinde de %10 - %20 oranında bir artış oluyor. Böyle bir beceri, daha başarılı bir akademik ve daha iyi bir profesyonel yaşam için kritik bir beceri olarak ön plana çıkıyor.

Kazanıldıktan sonra geriye dönüşü olmayan, ayrıca bilinen her dilde kullanılabilecek tekniklerin öğretileceği eğitim sayesinde, katılımcılar günümüz şartlarında ciddi bir avantaj sahibi olacak. Eğitim konusunda bilgi aktarılan tanıtım sunumu ise, 24 Ocak 2020 Cuma günü, saat 14:00'te, Merkezi Derslikler CL 114 sınıfında yapıldı. Kısa bir tanıtım ve soru cevap şeklinde gerçekleştirilen sunum toplantısında ilgililer detaylı bilgi edinme şansına sahip oldular. DAÜ-SEM “Etkin ve Hızlı Okuma Eğitimi” ile ilgilenenler, 0392 630 24 71 veya 2482 no’lu telefonlardan, https://sem.emu.edu.tr başlıklı internet adresinden ya da dausem@emu.edu.tr başlıklı mail adresinden bilgi alınabiliyor.