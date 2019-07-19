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DAÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan “ada” takımı Elektromobil 2019 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek

DAÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan “ada” takımı Elektromobil 2019 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek

19 Temmuz 2019 Cuma 15:32
DAÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan “ada” takımı Elektromobil 2019 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) tarafından tasarlanıp ürettilen “Strom” aracı ile TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışında üniversiteyi temsil edecek. Bu yıl 15.’si düzenlenecek olan Efficiency Challenge Yarışması, 16 - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Yarışta Team ADA, üniversiteyi temsilen üçüncü kez bulunacak.

2017 yılı yarışlarında Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Z-ZERO Takımı geliştirdiği Z-ZERO elektrikli araç ile yarışmaya katılmış ve  performans sıralamasını 74 takımdan 20. olarak tamamlamıştı. Bu proje, mekanik ve elektronik tasarımı, mühendislik çalışması ve yerlilik açısından üstün bulunarak Mekatronik Tasarım Ödülü’ne de layık görülmüştü. Öte yandan, 2018 yılı yarışlarında da “Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışma finalinde yarışı 9. olarak tamamladı.  

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KKTC'yi Bir Tek DAÜ Temsil Edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir tek DAÜ’nün katılacağı söz konusu yarışta “ADA” Takımı adı altında “Strom” aracı  Elektromobil kategorisinde yarışılacak. DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı liderliğinde yürütülen “Strom” projesi için çalışan “ADA” Takımı; yerli ve yabancı lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşuyor. Tasarım, geliştirme ve üretimi tamamıyla DAÜ bünyesinde geliştirilen “Strom” projesi üniversitenin kendi imkanları ve öğrencileri tarafından DAÜ laboratuvarlarda gerçekleştirildi.

TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana her sene düzenlenmekte olan Efficiency Challenge, üniversite öğrencilerini bir araya getirerek alternatif, temiz enerji kaynaklarının araştırılması, otomotiv sektöründe kullanımının yaygınlaştırılması ve konu üzerine farkındalık oluşturulmasını hedeflemektedir. Yarışta, kurallar bağlamında şehir konseptine göre tasarlanan araçlar ile elde edilebilecek en yüksek enerji verimliliği aranmaktadır. Yerli üretimin büyük bir önem taşıdığı organizasyonda, 2018 itibariyle dört araç parçası yerli üretime sahip olmak zorundadır.

Anahtar Kelimeler:
Elektromobil 2019 Yarışması
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