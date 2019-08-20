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DAÜ Lefkoşa yüksek lisans programları Rüstem Kitabevi’nde yürütülecek

Lefkoşa’da yürütülmekte olan söz konusu programlar vasıtasıyla Bankacılık ve Finans Bölümü’nün Kanada’da bulunan Queens Üniversitesi ile arasında bulunan iş birliği anlaşması çerçevesinde Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı sertifikası alma imkanı da sunuluyor.

DAÜ Lefkoşa yüksek lisans programları Rüstem Kitabevi’nde yürütülecek

Lefkoşa’da yürütülmekte olan söz konusu programlar vasıtasıyla Bankacılık ve Finans Bölümü’nün Kanada’da bulunan Queens Üniversitesi ile arasında bulunan iş birliği anlaşması çerçevesinde Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı sertifikası alma imkanı da sunuluyor.

20 Ağustos 2019 Salı 13:27
DAÜ Lefkoşa yüksek lisans programları Rüstem Kitabevi’nde yürütülecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2012 – 2013 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nden itibaren Lefkoşa’da yürütmeye başladığı İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne (İEF) bağlı Bankacılık ve Finans (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans, İşletme Yönetimi (Türkçe) Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans, Yönetim Ekonomisi (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans, Finansal Ekonomi (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Türkçe) Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans programları, 2019 – 2020 Akademik Yılı’nda Rüstem Kitabevi’nin tarih kokan odalarında devam edecek.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’da yürütülmekte olan söz konusu programlar vasıtasıyla Bankacılık ve Finans Bölümü’nün Kanada’da bulunan Queens Üniversitesi ile arasında bulunan iş birliği anlaşması çerçevesinde Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı sertifikası alma imkanı da sunuluyor.

Çalışma Hayatını Engellemiyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) insan kaynağının çeşitli alanlarda uzmanlaşmasının amaçlandığı söz konusu programlar; Lefkoşa ve civarında yaşayan, iş hayatı içinde yer alıp aynı zamanda lisansüstü eğitim almak isteyenler için bir alternatif yaratıyor. Söz konusu programlarda derslerin mesai sonrasında verilmesi, kamu çalışanları için büyük avantaj sağlıyor. DAÜ Yüksek Lisans Programlarında kamu çalışanlarına ve anlaşmalı kurumlara %20 - 40 arasında indirim fırsatı bulunuyor.

Anlaşmalı Kurumlara %40’a Varan İndirim

2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracak tüm KKTC kamu çalışanlarının ödemeleri gereken eğitim ücretleri üzerinden %20 indirim yapılacağı belirtilen açıklamada, devlet çalışanlarına ek olarak özel kurumlardan gelen taleplerin de dikkate alındığı ve DAÜ ile iş birliği protokolü imzalayan veya imzalayacak olan kurum çalışanlarına da eğitim ücretleri üzerinden %30-40 indirim gerçekleştirileceği vurgulandı.

Açıklamada başvuruların 15 Eylül 2019 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Başvuru koşulları ve programlar hakkında daha fazla bilgi; DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden (Tel: 0392 630 1157, www.grad.emu.edu.tr) veya DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı’ndan (Tel: 0392 630 1281, WhatsApp: 0533 844 9170, fbe.emu.edu.tr) alınabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
DAÜ Lefkoşa Yüksek Lisans ProgramlarıRüstem Kitabevi
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