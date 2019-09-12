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DAÜ Eczacılık Fakültesi değişim programı öğrencileri stajlarını tamamladı

Farklı ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen 21 değişim öğrencisi stajlarını başarıyla tamamladı.

DAÜ Eczacılık Fakültesi değişim programı öğrencileri stajlarını tamamladı

Farklı ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen 21 değişim öğrencisi stajlarını başarıyla tamamladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:31
DAÜ Eczacılık Fakültesi değişim programı öğrencileri stajlarını tamamladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Değişim Programı kapsamında farklı ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen 21 değişim öğrencisi stajlarını başarıyla tamamladı. DAÜ Eczacılık Öğrencileri Derneği’nin (EMUPSS), bünyesinde 90 farklı ülkeden 350 bin eczacılık öğrencisini barındıran Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF) üyesi olması sebebiyle, EMUPSS üyesi olan öğrenciler, profesyonel bir eczane stajını uluslararası bağlamda deneyimlemek için yaz veya kış dönemlerinde Öğrenci Değişim Programı’na katılma hakkına sahip.

EMUPSS, Öğrenci Değişim Programı dahilinde farklı ülkelere öğrenci göndermenin yanı sıra, IPSF üyesi olan farklı ülkelerden öğrencileri Kuzey Kıbrıs’a kabul ediyor. DAÜ Eczacılık Fakültesi, 2018-2019 yaz döneminde, EMUPSS aracılığı ile Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Kanada, Sırbistan, Slovenya, Polonya, Fransa ve Hollanda gibi farklı ülkelerden toplam 21 değişim öğrencisini kabul etti.

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Sosyal, Kültürel, Eğitici Etkinlikler

Staj süresince öğrenciler toplum eczanesi, hastane eczanesi, ilaç endüstrisi, laboratuvar ve klinik araştırmalar gibi birçok farklı alanda görev aldı. EMUPSS Öğrenci Değişim Programı komitesi, stajlara ilave olarak birçok sosyal, kültürel ve eğitim içerikli etkinlikler düzenleyerek programa katılan öğrencilere unutulmaz bir yaz yaşattı. Ülkemizin turistik ve tarihi yerleri görevliler eşliğinde gezildi. Ayrıca, misafirler için tekne turları, uluslararası kültürel tanıtım gecesi, plaj aktiviteleri, DAÜ Eczacılık Fakültesi tanıtım turu, Eczacılık eğitimi üzerine sunumlar ve değerlendirmeler düzenlendi.

“Önemli Bir Fırsat”

Öğrenci Değişim Programı, kültürel engelleri kıran, öğrencilerin dünyaya yeni bir bakış açısı ile bakmalarını sağlayan, kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunan bir deneyimi olmasıyla ön plana çıkıyor. Konuya ilişkin DAÜ Eczacılık Fakültesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Öğrenci Değişim Programı her öğrencinin değerlendirmesi gereken önemli bir fırsattır. DAÜ Eczacılık Fakültesi olarak ülkemizi ve fakültemizi bu program ile tanıtabildiğimiz için gururluyuz. Ayrıca, öğrencilerimize Öğrenci Değişim Programı aracılığıyla profesyonel meslek hayatlarında hatırlayacakları eşsiz anılar biriktirme, ileride meslektaşları olacak olan birçok arkadaş kazanma ve kazandıkları tecrübe ile eğitimlerine kendilerini geliştirerek devam etme fırsatı kazandırdığımız için EMUPSS ve DAÜ Eczacılık Fakültesi olarak mutluyuz.”

Anahtar Kelimeler:
DAÜ Eczacılık Fakültesi Değişim Programı
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