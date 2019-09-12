banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102447
ALTIN
273.149
DOLAR
5.6598
STERLİN
6.9997
EURO
6.2437
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Tecavüzcü firar etti
TECAVÜZCÜ FİRAR ETTİ
Lefkoşa'da kız çocuğuna taciz
LEFKOŞA'DA KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ
Kurtuluş köyü kavşağında kaza
ZİNCİRLEME KAZA!
banner307
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

DAÜ dünyanın en iyi üniversiteleri arasında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi başararak, 801-1000 bandında yer aldı.

DAÜ dünyanın en iyi üniversiteleri arasında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi başararak, 801-1000 bandında yer aldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:28
DAÜ dünyanın en iyi üniversiteleri arasında

Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2020 yılı için Dünya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Söz konusu sıralamaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi başararak, 801-1000 bandında yer aldı. Toplamda 1,376 üniversitenin girdiği listede DAÜ, Türkiye üniversiteleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’nin ardından 10. sırayı aldı. THE listesine Türkiye’den toplamda 34 üniversite girdi. Kıbrıs adası genelinde ise listede Güney Kıbrıs’tan iki, KKTC’den ise yalnızca DAÜ yer aldı.

Uluslararası Görünümde Büyük Başarı

banner317
THE’nin Uluslararası Görünüm değerlendirmesinde, 2017 yılından bugüne puanını 15 düzeyinde arttırmayı başaran DAÜ, toplamda 86.6 puana erişerek Dünya sıralamasında en iyi 121 üniversite arasında yer aldı. DAÜ, THE’nin 50 yılı aşmamış en iyi genç üniversiteleri sıralamasında 151-200, Üniversite Etki Sıralaması’nda 301, Dünya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasında ise 801-1000 bandında yer alıyor.

“Büyük Bir Onur ve Gurur Duyuyorum”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, THE Editörü aracılığıyla kendilerine gönderilen mektupta söz konusu sıralamada DAÜ’nün bir kez daha yer aldığı bilgisini almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade etti. DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Osam, bunun da elde edilen akreditasyonlar ile kanıtlandığını ve bu başarının kurum olarak niceliğe verilen önemin göstergesi olduğunu vurguladı. Başarının asla tesadüf olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün eğitimde adanın en iyisi, dünyada ise en iyilerinden biri olduğunu belirtti. “Bu yıl eğitimde 40. yılını kutlayan DAÜ, KKTC ve bölge için bir gurur kaynağıdır. Daha da büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün başarısında katkısı olan tüm personele de teşekkürlerini iletti.

Anahtar Kelimeler:
Daü Dünya Sıralamasında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Eczacılık Fakültesi değişim programı öğrencileri stajlarını tamamladı
DAÜ Eczacılık Fakültesi değişim programı öğrencileri stajlarını tamamladı
“NASA SPACE APPS CHALLENGE 2019” GAÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşiyor
“NASA SPACE APPS CHALLENGE 2019” GAÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşiyor
LAÜ Mimarlık Fakültesi Yeni Yüzler / Yeni Deneyimler etkinliği düzenliyor
LAÜ Mimarlık Fakültesi Yeni Yüzler / Yeni Deneyimler etkinliği düzenliyor
DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisinden gururlandıran başarı
DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisinden gururlandıran başarı
LAÜ öğrencilerinden “1 Kalem 1000 Çocuk” projesi
LAÜ öğrencilerinden “1 Kalem 1000 Çocuk” projesi
DAÜ’den Fransa’daki dev matematik konferansında önemli temsiliyet
DAÜ’den Fransa’daki dev matematik konferansında önemli temsiliyet
Dünya çapında kendini kanıtlamış yüksek lisans programları GAÜ’de
Dünya çapında kendini kanıtlamış yüksek lisans programları GAÜ’de
UKÜ SOSPAM sosyal ve stratejik politikalar konusunda çalışmalarına devam ediyor
UKÜ SOSPAM sosyal ve stratejik politikalar konusunda çalışmalarına devam ediyor
LAÜ yeni öğrencilerini karşılamaya hazır
LAÜ yeni öğrencilerini karşılamaya hazır
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 9 Eylül’e kadar öğrenci kabul ediyor
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 9 Eylül’e kadar öğrenci kabul ediyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim