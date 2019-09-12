DAÜ dünyanın en iyi üniversiteleri arasında

Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2020 yılı için Dünya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Söz konusu sıralamaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi başararak, 801-1000 bandında yer aldı. Toplamda 1,376 üniversitenin girdiği listede DAÜ, Türkiye üniversiteleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’nin ardından 10. sırayı aldı. THE listesine Türkiye’den toplamda 34 üniversite girdi. Kıbrıs adası genelinde ise listede Güney Kıbrıs’tan iki, KKTC’den ise yalnızca DAÜ yer aldı.

Uluslararası Görünümde Büyük Başarı

THE’nin Uluslararası Görünüm değerlendirmesinde, 2017 yılından bugüne puanını 15 düzeyinde arttırmayı başaran DAÜ, toplamda 86.6 puana erişerek Dünya sıralamasında en iyi 121 üniversite arasında yer aldı. DAÜ, THE’nin 50 yılı aşmamış en iyi genç üniversiteleri sıralamasında 151-200, Üniversite Etki Sıralaması’nda 301, Dünya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasında ise 801-1000 bandında yer alıyor.

“Büyük Bir Onur ve Gurur Duyuyorum”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, THE Editörü aracılığıyla kendilerine gönderilen mektupta söz konusu sıralamada DAÜ’nün bir kez daha yer aldığı bilgisini almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade etti. DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Osam, bunun da elde edilen akreditasyonlar ile kanıtlandığını ve bu başarının kurum olarak niceliğe verilen önemin göstergesi olduğunu vurguladı. Başarının asla tesadüf olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün eğitimde adanın en iyisi, dünyada ise en iyilerinden biri olduğunu belirtti. “Bu yıl eğitimde 40. yılını kutlayan DAÜ, KKTC ve bölge için bir gurur kaynağıdır. Daha da büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün başarısında katkısı olan tüm personele de teşekkürlerini iletti.