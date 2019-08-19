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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi başvuru kabul ediyor

İstanbul’daki Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak eğitimini sürdüren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 2019 – 2020 Akademik Yılı için başvuru kabul ediyor.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi başvuru kabul ediyor

İstanbul’daki Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak eğitimini sürdüren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 2019 – 2020 Akademik Yılı için başvuru kabul ediyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:10
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi başvuru kabul ediyor

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne yapılacak olan GCE A Level kontenjan başvurularının 25 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edeceği ve GCE A Level tıp kontenjanlarının sonuçlarının 27 Ağustos 2019’da açıklanacağı vurgulandı. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayacak öğrenciler 3. sınıf sonrasında eğitimlerine İstanbul’da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam edeceklerdir. Konu ile ilgili detaylı bilgiye DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden, 630 1217 numaralı telefondan veya registrar@emu.edu.tr adresinden de ulaşılabiliyor.

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortak Programı İlk Kez Başvuru Kabul Edecek

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DAÜ ile Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortak Programı bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onayı konusunda halen onay beklenen program için, öğrenciler IGCSE, GCE, A/AS Level sınav sonuçları ile belirtilen kontenjanlar çerçevesinde DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecek.

Öte yandan, 7 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen KKTC’li öğrencilere yönelik DAÜ Giriş ve Burs Sıralama Sınavı’nda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları da yoğun şekilde devam ediyor.

Kayıtların 20 Eylül 2019 tarihine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrencilerin gerekli işlemler için öncelikle DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği ifade edildi. Ayrıca, kayıt dönemindeki yoğun çalışmalar nedeniyle velilere ve bölümlerine kayıt yaptıracak yeni öğrencilere, kayıt süreçlerini kayıtların son gününe bırakmadan bir an önce tamamlamaları önerisinde bulunuldu.

Kayıt işlemleri ile ilgili evrak ve harç ücretlerine dair gerekli bilgi, DAÜ’nün resmi internet sayfası https://www.emu.edu.tr adresinden edinilebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi
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