DAÜ-BTYO Akdoğan Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ-BTYO) eğitimde iş birliği yollarını artırma, öğrencileri bilgilendirme ve okullar arası yakınlaşmayı sağlamak amacı ile Akdoğan Polatpaşa Lisesi’ne bir ziyaret programı düzenledi.

DAÜ-BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, Akdoğan Polatpaşa Lisesi öğrencilerine hitaben “Eğitimde Olanaklar, Fırsatlar ve Yönlendirmeler” konusunda bir seminer verdi. Verdiği seminerde yükseköğrenimin önemi ve gelecek projeksiyonlarına vurgu yaparak öğrencileri bu yönde bilgilendiren Prof. Dr. İlkan, liselerden DAÜ ve BTYO’ya geçişte var olan fırsatlar, olanaklar ve avantajları öğrenciler ile paylaştı.



Akdoğan Polatpaşa Lisesi yetkilileri de yaptığı açıklamalarda ülkemizdeki eğitimin geliştirilmesi ve istenen seviyeye çıkarılması için DAÜ ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve ileriki süreçlerde okula yeni eğitim alanlarının kazandırılması için DAÜ ve DAÜ-BTYO ile birlikte çalışacaklarına vurgu yaptı.DAÜ-BTYO, Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programı Koordinatör Öğretim Görevlisi Akile Oday ve Yardımcısı Öğretim Görevlisi Şensev İlkan, Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri programları hakkında detaylı bilgileri öğrenciler ile paylaştı. Öğretim Görevlisi Ramadan İyikal ise İnşaat Teknolojisi ile Harita ve Kadastro programları hakkında detaylı bilgileri öğrencilere aktararak, alanla ilgili soruları cevaplandırdı.