Caniklioğlu: ”En büyük amacımız disiplinli,dürüst ve çalışkan öğrenciler yetiştirmek”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu ; GAÜ Hukuk Fakültesi`nin Türkiye ve KKTC’de eğitim hizmeti veren bir çok hukuk fakültesi arasında uyguladığı eğitim sistemi ile fark yarattığını söyledi.

Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu açıklamalarında; “Öğrencilerimizi, hukuk bilgilerini, hukuk bilinci ve hukuk ahlakı ile taçlandıracakları bir eğitim anlayışı içinde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz, ailelerinden bize emanettir. Bir çatı altında, eşit değer görmeleri en doğal haklarıdır. Öğrenci memnuniyeti için elimizden geleni yapıyoruz. Amaca ulaşmak için kullanılan yöntem bakımından farklılıklar vardır. Çok profesyonel bir çalışma ortamında, emin adımlarla hedeflediğimiz çalışma yolunda yürümeye devam ediyoruz. Kendi alanında donanımlı uzman hocalarımız; güven, düzen ve huzur içerisinde yaşadığımız fiziki mekanlarımız, sevgi ve ilgiyle yaklaştığımız öğrencilerimiz ve öğrencilerimizin her sorununu canla başla çözmeye çalışan idari personelimiz ile buradayız. GAÜ öğrencilerinin disiplinli, dürüst ve çalışkan gayretlerini ödüllendirmek ise en büyük amacımız olmuştur.” dedi.

Bir hukukçu nasıl olmalıdır?



Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu bu soruya; “Hükmü veren hakimi değil, iddia makamını dolduran ve kamu adına itham eden savcıyı değil; iddianın karşısına savunmayı tüm gerçekliği ile koyabilen, hukuki süreci bir hakim gibi değerlendirip hükmü şekillendirebilen avukatlar üzerinden cevap aranmalıdır. Hukuk bir sanattır. Çok yönlü bilgi, beceri ve vasıf gerektirir. Engin bir hafıza, soruna bütünsel bir bakış, Bütün ihtimalleri, bütün muhtemel sonuçları akılda tutabilmek, esasa etkili olanı görebilmek ve eş zamanlı olarak davayı ahlâki ilkelere sadık kalarak sonuca taşıyabilmektir” cevabını verdi.