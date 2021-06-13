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ARUCAD’da burs mülakatı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), %100 burs için 15-16-17 Haziran’da mülakat düzenliyor. Üniversite, pandemi sürecini göz önünde bulundurarak, kayıt yaptıracak tüm adaylara %50 burs hakkı tanıyor. Burs oranını %100’e kadar yükseltmek isteyen adaylar, belirtilen tarihlerdeki mülakatlara katılacak.

13 Haziran 2021 Pazar 12:30
ARUCAD’da burs mülakatı
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KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencilere, pandemi nedeniyle üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara doğrudan %50 burs hakkı tanımaktadır. Adaylar, 15-16-17 Haziran’daki ARUCAD’ın Girne kampüsündeki mülakatlara katılarak burs oranını %75, %90 ve %100’e kadar yükseltebilecek.

3 Yeni Lisans Programına YÖK Onayı Alındı

Oyun Tasarımı, Reklam Tasarımı ve İletişimi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi gibi 3 yeni lisans programına da YÖK’ten onay alındığını belirten ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Aday öğrenciler, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için yeni lisans programlarına başvuruda bulunabilecek” dedi. 15-16-17 Haziran mülakatları için oldukça yoğun başvuru aldıklarını aktaran Vehbi, “ARUCAD, genç bir üniversite olmasına rağmen hızlı ve güvenli adımlarla ilerlemeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Toplam 14 bölüme sahip ARUCAD’da, Sanat Fakültesi altında Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri; Tasarım Fakültesi altında; Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Gemi ve Yat Tasarımı; İletişim Fakültesi altında Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişimi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümleri bulunmaktadır.

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Bölüm Birincilerine İşe Yerleştirme Garantisi

YÖK ve YÖDAK onaylı ARUCAD’ın Bölümlerinden birincilikle mezun olanlar, işe yerleştirme garantisine sahiptir. Üniversite, bölüm birincilerine işe yerleştirme garantisi sağlayarak öğrencilerine kariyerlerinde bir adım önde başlama olanağı sunmaktadır.

Manchester School of Art ile Çift Diploma Avantajı

ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerine, Manchester Metropolitan Üniversitesi’ne bağlı Manchester School of Art (MSoA) ile gerçekleştirilen anlaşma ile çift diploma fırsatı sunuyor. Manchester School of Art, Birleşik Krallık’taki Üniversiteler Rehberi 2020’ye göre, İngiliz üniversitelerinin en iyi 10 sıralamasında yer alan ve İngiltere’nin en köklü ikinci sanat ve tasarım okuludur.

ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.

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