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ARUCAD, ITICAM ve INTE Konferanslarına Ev Sahipliği Yaptı

30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:45
ARUCAD, ITICAM ve INTE Konferanslarına Ev Sahipliği Yaptı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 28-29 tarihleri arasında, bu yıl sekizincisi düzenlenen ve farklı ülkelerden 15 konuşmacının katıldığı İletişim ve Medyada Uluslararası Trendler ve Sorunlar Konferansı (ITICAM) ve Uluslararası Eğitimde Yeni Ufuklar Konferansı (INTE) etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

ARUCAD, Sakarya Üniversitesi, Eğitim İletişimi ve Teknolojisi Derneği (AECT) ve İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa işbirliğinde gerçekleşen konferanslarda 60’ı bilim kurulu tarafından onaylanan toplam 160 makale yayınlandı. Konferansın açılış konuşmasını yapan ARUCAD Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç, Üniversitenin böyle değerli konferanslara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

 

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aytekin İşman moderatörlüğünde gerçekleşen konferanslara iki gün boyunca ABD, Portekiz ve Malezya gibi birçok farklı ülkeden konuşmacı katıldı. Devam eden Covid-19 salgını nedeniyle bizzat gelemeyen akademisyenler, bildirilerini çevrimiçi teslim ederek canlı oturumlara katıldılar.   

Eğitimde günümüzün zorluklarına ilişkin çeşitli konulara değinen konuşmacıların yer aldığı konferansta, Ohio Üniversitesi’nden Prof. Douglas Franklin, toplumda gerçekleşen her olayın merkezinde yükseköğrenimin olduğunu belirtti. Franklin içinde bulunduğumuz dünyayı “uçucu, belirsiz, karmaşık ve muğlak” anlamına gelen “VUCA Dünyası” olarak tanımlarken, bu dünya ile başa çıkabilmek için mantıklı düşünmeyi, analiz etmeyi ve işbirlikçi olmayı hayatımızda yer edinmemiz gerektiğinden bahsetti.

Ohio Üniversitesi’nden bir diğer konuşmacı Prof. Teresa Franklin Covid-19 krizinden sonra ilerlemek için iki seçeneğin olduğunu vurguladı: “eskisi gibi devam etmek veya bu krizi yüksekeğitimi dönüştürebilecek bir araç olarak kullanmak.” Bu anlamda yükseköğrenim araştırmalarını hızlandırmak için yapay zeka (AI) kullanımının önemini vurguladı.

İki gün süren etkinlikler, konferanslara ek gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve  bildirim sunumları ile son buldu.

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