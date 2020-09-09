Arizona Üniversitesi ile potansiyelin sınavların ötesinde!

“Potansiyelin, sınavlardan da öte” sloganı ile, 2020-2021 Akademik yılında eğitime başlayacak olan, Arizona Üniversitesi Kıbrıs Global Kampüsü için başvurular devam ediyor.

Konuyla ilgili Arizona Üniversitesi Kıbrıs Global Kampüsü’nden yapılan açıklamada, Dünyadaki ilk 100 üniversite arasında yer alan Arizona Üniversitesi’nin, Amerika’da eğitim hayali kuran ve Covid-19 Pandemisinden dolayı hayallerini ertelemek zorun kalan öğrenciler için GAÜ bünyesinde 2020-2021 akademik yılı itibariyle eğitimlere başlayacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şunlara değinildi;

“Arizona Üniversitesi, ABD'nin Arizona Eyaleti’nin Tucson şehrinde bulunan üst düzey bir devlet araştırma üniversitesidir. Arizona Üniversitesi, U.S. News ve World Report tarafından “En İyi 100 Küresel Üniversite” sıralamasında yer almakta. Arizona Üniversitesi, ABD'deki 62 önde gelen kamu ve özel araştırma üniversitelerden oluşan “Amerikan Üniversiteleri Derneği” üyesi olmasının yanında, disiplinlerarası burs ve girişimci ortaklıkların sınırlarını ilerletmesiyle biliniyor. Arizona Üniversitesi ayrıca, NASA ile yapılan her uzay misyonun bir parçası olan ve NASA araştırmaları için en çok destek alan dördüncü devlet üniversitesi konumunda yer almaktadır.”

Arizona Üniversitesine GAÜ ile Sınavsız Başvuru İmkanı

Eğitimlerine Arizona Üniversitesi ile başlamak yada devam ettirmek isteyen öğrenciler, bu fırsatı sınavsız olarak yakalayabileceği ifade edilen açıklamada, başvuru için tek yapmaları gerekenin; arizona.gau.edu.tr adresine girerek, ilgili adımları takip etmeleri olduğu belirtildi. Arizona Üniversitesi Kıbrıs’a kayıt hakkı kazanan ve eğitme başlayan öğrencilerin, ABD’de bulunan Arizona Üniversitesi Ana kampüsünde 1 dönem boyunca burslu okuma fırsatı yakalayacağı vurgulandı.

Girne Amerikan Üniversitesi ile Arizona Üniversitesi arasında yapılan iş birliğinin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine sağlayacağı avantajlar ile ilgili yapılan açıklamada; içerisinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemi sürecinde öğrencilerin, en iyi eğitimleri almanın yanı sıra, bir çok avantajı beraberinde yakalayacakları ifade edildi.

Son Başvuru 15 Eylül!

Arizona Üniversitesi Kıbrıs Global Kampüsü başvuru koşulları ilgili yapılan açıklamada ise, başvuruda bulunacak öğrencilerin lise diplomalarının 70/100 ortalamaya sahip olması ve İngilizce yeterlilik noktasında ise; IELTS’de 6.0 ve üzeri, TOEFL’da ise 70 ve üzeri puana sahip olması gerektiği belirtildi. İngilizce yeterliliği olmayan aday öğrencilerin ise, dilerlerse GAÜ bünyesinde verilecek olan “İngilizce Hazırlık Okuluna” dahil olarak eğitim alabilecekleri vurgulandı. Ayrıca, aday öğrencilerin arizona.gau.edu.tr adresi üzerinden ön başvuru yapabileceği belirtilen açıklamada, son başvuru tarihinin 15 Eylül 2020 olduğu; ayrıntılı bilgi ve detaylara arizona.gau.edu.tr web adresi ve +90548 855 11 11 numaralı Whatsapp danışma hattına ulaşabilecekleri belirtildi.