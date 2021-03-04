Akpınar, 6. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde konuşacak

3 gün sürecek ve dünya çapında 400’ün üzerinde akademisyen ve devlet adamının katılım gösterdiği “6. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi”nde 145 konuşmacı ile 56 oturum gerçekleşecek.GAÜ Kurucu Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar, “Dijitalleşme ve Uluslararasılaşma” ana başlığında; “Dijital Dönüşüm Çağında Erişimi ve Kapsayıcılığı İyileştirme: Arizona Üniversitesi’nin Küresel Programları” konu başlığında; Arizona Üniversitesi’nden Brent White’ın moderatörlüğünde, Pakistan Superior Üniversitesi’nden Nizam Ud Din ile birlikte konuşma gerçekleştirecek.
04 Mart 2021 Perşembe 12:30
Son Güncelleme: 04.03.2021 13:02