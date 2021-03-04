Akpınar, 6. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde konuşacak

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen ve Covid-19 pandemisinden dolayı online olarak düzenlenen “Avrasya Yükseköğretim Zirvesi” ne (EURIE-Online Summit 2021), KKTC’yi temsilen konuşmacı olarak GAÜ Kurucu Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar katılıyor.