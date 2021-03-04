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Akpınar, 6. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde konuşacak

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen ve Covid-19 pandemisinden dolayı online olarak düzenlenen “Avrasya Yükseköğretim Zirvesi” ne (EURIE-Online Summit 2021), KKTC’yi temsilen konuşmacı olarak GAÜ Kurucu Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar katılıyor.

04 Mart 2021 Perşembe 12:30
Akpınar, 6. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde konuşacak
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3 gün sürecek ve dünya çapında 400’ün üzerinde akademisyen ve devlet adamının katılım gösterdiği “6. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi”nde 145 konuşmacı ile 56 oturum gerçekleşecek.

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GAÜ Kurucu Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar, “Dijitalleşme ve Uluslararasılaşma” ana başlığında; “Dijital Dönüşüm Çağında Erişimi ve Kapsayıcılığı İyileştirme: Arizona Üniversitesi’nin Küresel Programları” konu başlığında; Arizona Üniversitesi’nden Brent White’ın moderatörlüğünde, Pakistan Superior Üniversitesi’nden Nizam Ud Din ile birlikte konuşma gerçekleştirecek.   

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Son Güncelleme: 04.03.2021 13:02
Anahtar Kelimeler:
6. Avrasya Yükseköğretim ZirvesiSerhat Akpınar
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