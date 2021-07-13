Ak Parti KKTC Gençlik Kolları’ndan GAÜ’ye ziyaret

Söz konusu ziyarette Şanverdi ve beraberindeki heyet, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Oldukça verimli geçen görüşme sonrası açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar bir açıklama yaptı. Açıklamasında “Ak Parti KKTC Gençlik Kolları Başkanı Fadıl Şanverdi ve beraberindeki heyetini üniversitemizde ağırladık. Yeni Gelecekte Genç nesillerimizin yarınları üzerine çok verimli bir görüşme oldu” dedi.

Ak Parti KKTC Gençlik Kolları Başkanı Fadıl Şanverdi ise görüşme sonrası yaptığı açıklamasında, “GAÜ Kurucu Rektörü Sayın Serhat Akpınar’ı Gençlik Kolları teşkilatımız ile ziyaret ettik. Hocamıza gençlere olan ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.