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Yüzüklerin Efendisi: Gelmiş Geçmiş En Büyük Bütçeli Dizinin Çekimleri Başlıyor

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK BÜTÇELİ DİZİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

Yüzüklerin Efendisi: Gelmiş Geçmiş En Büyük Bütçeli Dizinin Çekimleri Başlıyor

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK BÜTÇELİ DİZİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:05
Yüzüklerin Efendisi: Gelmiş Geçmiş En Büyük Bütçeli Dizinin Çekimleri Başlıyor

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK BÜTÇELİ DİZİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

Londra, 18 Eylül 19 :  ABD merkezli teknoloji devi Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimlerine Yeni Zelanda'da önümüzdeki aylarda başlanacağını açıkladı. Dizinin en az bir milyar dolarlık bütçesiyle bugüne kadarki en pahalı yapım olacağı belirtiliyor.

İngiliz edebiyatçı J.R.R Tolkien'in epik fantezi romanından uyarlanan Yüzüklerin Efendisi filmleri de Yeni Zelanda'da çekilmişti.

İki yıl önce Yüzüklerin Efendisi'nin küresel televizyon haklarını satın alan Amazon, ön-yapım aşamasının başladığını ve bunu Auckland'daki çekimlerin izleyeceğini duyurdu.

Dizi, Orta Dünya'da Üçüncü Çağ'daki Yüzük Kardeşliği'nin öncesini anlatan öyküsüyle İkinci Çağ'da geçecek.

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3 MİLYAR DOLAR GİŞE HASILATI 17 OSCAR

Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson'ın yönettiği Yüzüklerin Efendisi üçlemesi 2000'lerin başlarında çekilmiş ve 3 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde etmişti. Filmler toplam 17 Oscar ödülü kazanmıştı.

Amazon'dan yapılan açıklamada dizi için Yeni Zelanda'nın seçilmesi konusunda "Orta Dünya'daki İkinci Çağ'ın güzelliğini yansıtacak mekanları ararken el değmemiş eşsiz sahilleri, ormanları ve dağları olan bir yere ihtiyacımız olduğunu biliyorduk" denildi.

Yüzük Kardeşliği, Yeni Zelanda'nın görece küçük film endüstrisini özel dijital efektler dahil dünya lideri haline getirmişti.

Üçlemenin ardından Yeni Zelanda milyonlarca turist çekmişti.

Yeni Zelanda Ekonomi Bakanı Phil Twyford, yeni projenin istihdam ve yabancı yatırım dahil ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

(BBC/FG)

Son Güncelleme: 18.09.2019 16:21
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