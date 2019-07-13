Yunanistan’da en eski insanların kalıntıları bulundu

Nature dergisinin haberine göre, Tübingen Üniversitesi’nden (Almanya) Katerina Harvati, "Apidima mağarasında bulunan kafataslarından biri Neandertal insana, diğeri türümüzün erken bir temsilcisine aitti. Bu ikinci keşif, atalarımızın Afrika’yı çok önce terk ettiğini ve Eski Dünya’ya düşündüğümüzden çok daha hızlı yayıldığını gösteriyor" diye açıkladı.

Bilim insanları yakın zamana kadar modern insan homo sapiens'in yaklaşık 200 bin yıl önce Doğu Afrika'dan geldiğine inanıyorlardı. Yapılan kazılar, ilk insanların yaklaşık 70 bin yıl önce Ortadoğu’ya, yaklaşık 45 bin yıl önce de Avrupa’ya geçtiğini gösteriyordu.

Ancak son yılların buluşları ve genetik araştırmaları, insanların Afrika’yı en az 130 bin yıl önce terk ettiğini göstermişti. Fas’taki terk edilmiş bir madende bulunan ve yaklaşık 300 bin yıl önce yaşadığı belirlenen bir homo sapiens kalıntıları bunu doğrulamıştı.

Daha sonra Hindistan ve Kenya’da yapılan buluşlar da insanın beklenmedik bir şekilde erken Afrika’yı terk ettiğini doğrulamıştı.

Harvati ve ekip arkadaşları, Yunanistan’ın güneydoğusundaki Apidima mağarasında 1970’li yılların sonlarında bulunan materyalleri incelerken bu teoriyi destekleyen yeni deliller buldu.

Analize tabi tutulan kafataslarından biri, yaklaşık 170 bin yıl önce yaşayan bir neandertal insana, diğeri ise yaklaşık 210 bin yıl önce yaşayan bir Cro-Magnon’a ait.

Harvati, yeni buluşun, insanların bir değil birkaç kez gezegeni doldurma girişiminde bulunduğunu gösterdiğini kaydetti.

New York Şehir Üniversitesi’nden Eric Delson da şu değerlendirmede bulundu:

"Bu buluş, atalarımızın defalarca Afrika’dan Levant üzerinden Avrupa’ya hareket ederken kuzey ve batı yönünde ilerlemeye çalıştığını gösteriyor. Görünüşe göre Afrika’yı bir değil çok kez terk etmişler ve bu göçler her zaman başarıyla sonuçlanmamıştır."