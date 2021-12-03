Yunanistan'da ilk Omicron varyantına rastlandı

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, COVID-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen kişinin 26 Kasım'da ülkeye giriş yaptığını, ilk semptomların ardından 29 Kasım'da yapılan testte COVID-19 taşıdığının belirlendiğini açıkladı.

Hastanın Güney Afrika'dan geldiğini belirten Plevris, hastanın ve yakın temaslı olduğu kişilerin karantina altına alındığını aktardı.

5-11 yaşlarındaki çocuklar aşılanacak

Bakan Plevris, Bilim Kurulu'nun 5-11 yaş aralığındaki çocukların da COVID-19 aşısı olması yönünde görüş bildirdiğini söyleyerek, çocuklar için yapılacak aşıların Yunanistan'a aralık sonunda ulaşacağını duyurdu.