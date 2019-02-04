YouTube videolardaki 'beğen/ beğenme' özelliğini kaldıracak mı?

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, video yapımcılarını trollerden korumak için "beğen/beğenme" özelliğinde değişikliğe gitmeyi hedefliyor. Facebook'ta olduğu gibi "dislike" yani beğenmeme özelliğinin tamamen kaldırılması da ihtimaller arasında.

Kuruluşundan bu yana, YouTube bu özelliğinde birkaç kez değişikliğe gitmişti. Başlangıçta, "yeşil başparmaklar ile kırmızı başparmaklar" arasında bölünmüş bir çubuk, video hakkındaki genel fikri gösteriyordu.

Ancak daha sonra, içerik üretenler için olumsuz kabul edilen bu sistem yerine beğenme oranına göre değişen yeşil ve kırmızılı çubuklar getirildi. Daha sonra kırmızı renk kaybolurken, yerine beğenme oranı gösteren koyu ve açık tonlarda gri renk getirildi.

YouTube bu değişikliklerle videoların kalitesine bakmaksızın video yapımcılarının itibarını zedelemek için toplu şekilde "dislike" yapan "trol çetelerinin" etkisini düşürmeyi hedefliyor.

Youtube'un algoritmalarına göre, belli bir oranda beğenmeme toplayan videolar "en çok izlenen videolar" kategorisinden kayboluyor. Böylelikle bazı trol çeteleri farklı sebeplerden dolayı hedef aldıkları "youtuberların" kariyerini zedelebiliyor.

Troller, belli bir grubu yahut bireyi hedef alarak onları kızdırmak ve tepki toplamak amacıyla videolara negatif yorumlar bırakıyor. Ancak kullanıcılar videolarındaki yorumları iptal edebiliyor.

Örneğin trollerin kampanyası sonucu, YouTube’un bir yıl boyunca platformda neler olduğunu özetlediği YouTube Rewind 2018, 15 milyon "dislike" ile platformun en beğenilmeyen videosu oldu.

Troller kimdir, ne iş yaparlar? Trollerle nasıl mücadele edilir?

773 milyon mail hacklendi, kendi mailiniz var mı, nasıl öğrenebilirsiniz?

YouTube'un üzerinde çalıştığı çözümler

YouTube'un proje yönetim müdürü Tom Leung yayınladığı bir videoda, "dislike mobs" yani "organize bir şekilde videoları beğenmeme çağrısı" yapanlara karşı şirketin bir takım çözümler üzerine çalıştığını anlattı.

Leung bunlardan birinin "beğen/beğenme" oranın gizlenmesi olabileceğini açıkladı, yani video yapımcısı aynı yorumlarda olduğu gibi bunu gizleyebilecek. Ancak bu ihtimalde beğenme sayısı da görülmeyecek.

Başka bir çözüm ise, kullanıcılara videoyu neden beğenmediklerini açıklama zorunluluğu getirmek. Buna göre dislike butonuna bastığınızda karşınıza "bu videoyu neden beğenmediniz?" sorusu çıkacak ve "beni ilgilendirmiyor", "katılmıyorum" veya "Bu kanalı sevmiyorum" gibi cevaplardan birini seçmek zorunda olacaksınız.

Youtube bu sistemin amacının videoyu izlemeden basitçe dislike eden kişilerin sayısını azaltmak olduğunu belirtiyor.

Beğen/ beğenme özelliği iptal edilebilir

Leung, YouTube’un beğenmeme özelliğinin tamamen iptal edilebileceğini de açıkladı. Demokratik bir yöntem olamayacağını vurgulayan Leung, bu çözümün de masada olduğunu ifade etti. Facebook'ta yıllardır istenilmesine rağmen "beğenme" özelliği bulunmuyor.

Tom Leung bu seçeneklerin sadece konuşulduğunu ve hiçbiri tatmin edici olmazsa, daha iyi bir fikir oluşana kadar mevcut sistemin bu şekilde devam edeceğini belirtti.