YKP: “Kamu görevlileri yasa tasarısı’nı öncelikle Başbakan engellemeli”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na yönelik eleştirilerde bulunarak, “Bu yasa tasarısını öncelikle Başbakan engellemelidir” görüşünü belirtti.

YKP Sekretarya Üyesi Alpay Durduran yazılı açıklama yaparak, “kamuda reform” adıyla yapılan yasa değişiklik çalışmasını değerlendirdi.

Durduran, “Kamuda reform” diye Kamu Görevlileri Yasası’nın yeni baştan yazıldığını ve şiddetli tepkilerle karşılaşıldığını belirterek, “Ancak esas sorun reformun gerekliliğini kabul eden siyasilerin bu gerekliliğin nedenlerini değil personel sorunları ve karmaşaya neden olan teknik şeylerin çözümünü kendi anlayışlarına göre çözme çabasıyla ilgili düşüncelerini ele aldılar” değerlendirmesinde bulundu.

Yasa yapma tekniğindeki her maddenin gerekçelerini kaydetmek zorunluluğunun yerine getirilmediğini ve gerekçe diye maddenin ne ile ilgili olduğunun yazıldığını ve madde gerekçelerinin tamamen gereksiz kaldığını savunan Durduran, şöyle devam etti:

“Reform etkin ve verimli, hesap verebilir bir düzen getirmek için gerekli görülüyor ve kamunun hesap verecek durumda olmadığı, başarılı iş yapılıp yapılmadığının ölçülemediği ve görevlerin verimlilikle ele alınamadığı gerekçeleriyle ele alınacaktı ama görev tanımı ve başarı göstergelerinin adı bile yasaya konulmadı. Kimseye görevinin tanımını vermek ve yapılışının niteliğini gösterecek kayıtların ne olduğu bildirilecek denilmedi ve sicil amirlerinin kayıt görevlerinin izlenmesinden bahsedilmedi.”

Alpay Durduran, tasarıyla, şimdiki yasada kurumu adına açıklama yasağının kişisel açıklamaya da getirildiğini belirterek “Artık memurların basında yayımlanan düşünceleri ve değerlendirmeleri suç sayılabilecektir. Yani kamunun işlerini duyurmak da tehlikeli olacaktır” ifadelerini kullandı. Durduran, bunun kaldırılmasını istedi.

Durduran, hükümette hukukçuların olduğunu ifade ederek, Dünya çapında yolsuzlukla mücadele savaşı bulunduğunu ve sorumluları üst kademede de olsa suçlayıp yargılayabilmek mümkün olsun diye uğraşıldığını ancak ülkede geriye götürülmek istendiğini savunarak, “Bu yasa tasarısını öncelikle Başbakan engellemelidir. Dikkat edilsin. Konu o kadar önemlidir ki Türkiye’nin AB üyeliğinin engellenmesi için Parlamento’ya sunulan raporda yer almıştır” dedi.