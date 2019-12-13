banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111083
ALTIN
274.930
DOLAR
5.7999
STERLİN
7.7638
EURO
6.4797
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 14'e çıktı

Kaybolan 8 kişiden 6'sının cesedine ulaşıldı

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 14'e çıktı

Kaybolan 8 kişiden 6'sının cesedine ulaşıldı

13 Aralık 2019 Cuma 07:52
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 14'e çıktı

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından Ada’da mahsur kalan 8 kişiden 6’sının cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 14’ yükseldi, diğer iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yeni Zelanda Polisi’nden yapılan açıklamaya göre Whakaari Yanardağı'nda pazartesi günü meydana gelen patlamanın ardından Ada’da mahsur kalan ve hayatta olmadıklarına inanılan 8 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları yerel saat ile 08:00 (TSİ 23:00) sularında başlatıldı.

Yeni Zelanda Savunma Birliklerinde görevli 8 kişiden oluşan yüksek risk ekibinin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmasında, kayıp 8 keşiden 6’sının cesedine ulaşıldığı, diğer iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Ada’daki hava, deniz ve çevre koşullarının kurtarma açısından uygun olduğu belirtilen açıklamada, ‘‘Beyaz Ada’dan altı ceset başarıyla kurtarıldı ve şu anda HMNZS Wellington'da (Yeni Zelanda Donamasına ait savaş gemisi) bulunuyor.’’ ifadeleri kullanıldı.

banner317
Ulaşılan 6 cesetle birlikte Whakaari Yanardağı patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e çıktı.

Adada hava durumunun hafif rüzgarlı ve yanardağın sessiz olduğunu belirten Yeni Zelanda Emniyet Müdür Yardımcısı Mike Clement, kurtarma ekiplerinin kayıp iki kişiyi arama çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda 9 Aralık Pazartesi günü yaşanan volkanik patlama nedeniyle, Ada’da bulunan 47 kişiden 39 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 8 kişi ise mahsur kalmıştı. Yaralı kurtarılanlardan 6’sı tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetmiş, 3 kişi de taburcu edilmişti. Halen çeşitli hastanelerde tedavi altındaki 30 yaralıdan 20’sinin durumunun ciddi olduğu biliniyor.

Yanardağda patlama olduğu esnada adada bulunan 47 mağdurdan 24’ünün Avustralya, 9’unun ABD, 5’inin Yeni Zelanda, 4’ünün Almanya, ikisinin Çin, ikisinin İngiltere ve birinin de Malezya vatandaşı olduğu bildirilmişti.

Son Güncelleme: 13.12.2019 11:04
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda Yanardağ Patlaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Johnson: “AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız“
Johnson: “AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız“
İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidarda
İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidarda
AB'den İngiltere'ye “Brexit'i onayla“ mesajı
AB'den İngiltere'ye “Brexit'i onayla“ mesajı
BM'den Irak'ta şiddet ve barbarlığı durdurma çağrısı
BM'den Irak'ta şiddet ve barbarlığı durdurma çağrısı
Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı
Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı
ABD senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti
ABD senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidarı kesinleşti
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidarı kesinleşti
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı
AB Liderler Zirvesi'nde iklim değişimi anlaşması
AB Liderler Zirvesi'nde iklim değişimi anlaşması
Ab Liderler Zirvesi'ne İklim Değişimi Damga Vuracak
Ab Liderler Zirvesi'ne İklim Değişimi Damga Vuracak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim