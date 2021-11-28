Yeni varyant tüm dünyayı alarma soktu

ALMANYA

Almanya'da Hessen eyaleti Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı, COVID-19'un ilk kez Güney Afrika'da görülen Omicron varyantının Almanya'da da görüldüğünü duyurdu.

Güney Afrika'dan Hessen eyaletine gelen bir yolcuda COVID-19'un yeni varyantı olan Omicron'a ilişkin bulgulara rastlandı.

Omicron, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail, Belçika ve Almanya'da birer vakada görüldü.

Bu yeni varyant Avrupa'da ilk kez Belçika'da tespit edilmişti.

HOLLANDA

Hollanda makamları, dün gece Güney Afrika'dan Amsterdam'a iki uçakla gelen 600 kişiye yapılan COVID-19 testlerinden 61'inin pozitif çıktığını duyurdu.

Vakaların Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve COVID-19'un "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantı olup olmadığına ilişkin inceleme devam ediyor.

Testi pozitif çıkan yolcular Amsterdam Schiphol Havalimanı'na yakın bir otelde karantinaya alınırken, negatif çıkan 539 yolcu 5 günlük ev karantinasının ardından ikinci bir negatif test sunmaları şartıyla evlerine gönderildi.

Belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri (GGD) tarafınca yapılan açıklamada ise Hollanda'ya 22 Kasım itibariyle Güney Afrika'dan giriş yapan tüm yolcuların COVID-19 testi olmaları için GGD'nin merkezlerine davet edileceği duyuruldu.

Hollanda, Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan COVID-19'un yeni varyantı nedeniyle bu bölgeden uçuşları dünkü seferlerin ardından durdurmuştu.

İNGİLTERE

İngiltere'de 2 kişide Omicron varyantı görüldü. Ayrıca Malavi, Mozambik, Zambiya ve Angola da kırmızı listeye eklendi.

Sosyal medya hesabından, İngiltere'de iki kişide Omicron vakasına rastlandığını açıklayan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, iki kişinin de birbiriyle bağlantılı olduklarını ve hane halklarıyla beraber karantinaya alındıklarını duyurdu.

Bu vakalardan biri Nottingham'da diğeri ise Chelmsford'da bulunuyor.

Javid, vakaların görüldüğü yerlerde toplu testlerin yapılacağını ve ayrıca önlemlerin de alındığını belirtti.

Gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Sağlık Bakanı, Başbakan Boris Johnson'ın bugün ilgili sağlık yetkileriyle önlemlere ilişkin basın toplantısı yapacağını açıkladı.

İTALYA

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, birkaç gün önce Mozambik'ten Milano'ya gelen bir kişide Omicron'a rastlandı.

Söz konusu kişinin çift doz aşılı olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Pozitif vakanın ve ailesinden görüştüğü kişilerin gözlem maksatlı karantinaya alındığı ifade edildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, dün aldığı kararla son 14 gün içinde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya, Esvatini ve Malavi'de bulunanların ülkeye girişini yasaklamıştı.

AVUSTRALYA

Sağlık yetkilileri, Güney Afrika'dan Avustralya'nın Sydney kentine gelen 2 kişide Omicron varyantının görüldüğünü bildirdi.

Söz konusu yolcuların, Katar Havayolları vasıtasıyla Doha üzerinden ülkeye ulaştığı kaydedildi.

Yeni Güney Galler Sağlık Biriminden yapılan açıklamada, izolasyona alınan bu kişilerin asemptomatik vaka olduğu ve aşılarının tam olduğu aktarıldı.

Aynı uçağı kullanan yaklaşık 260 kişiden kendilerini izole etmeleri istendi.