banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
banner339
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Uyuşturucudan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Google Covid-19 verilerine KKTC’yi dahil etti
KKTC'NİN COVİD-19 VERİLERİ GOOGLE'DA!
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Yemen'de Kovid-19 ile mücadelede 20 doktor hayatını kaybetti

Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrakib el-Haydari, 10 Nisan'dan bu yana ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden 20 doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:02
Yemen'de Kovid-19 ile mücadelede 20 doktor hayatını kaybetti
banner337
banner345

Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrakib el-Haydari, 10 Nisan'dan bu yana ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden 20 doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haydari, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, ülkenin farklı kentlerinde 10 Nisan'dan bu yana Kovid-19 ile mücadele eden 20 doktorun hayatını kaybettiğini belirterek, enfekte olan bazı doktorların tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

banner341
Enfekte olan doktorların sayısına ilişkin bilgi vermeyen Haydari, bazılarının ise iyileşerek taburcu edildiğini kaydetti.
Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 65'e, vaka sayısının ise 283'e yükseldiği duyurulmuştu.
 

Son Güncelleme: 30.05.2020 11:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstilacı Çekirgeler Kıtalar Arası İlerleyişini Sürdürüyor
İstilacı Çekirgeler Kıtalar Arası İlerleyişini Sürdürüyor
Avrupa Ülkelerinden Abd'ye, İran'a Yaptırım Muafiyetlerini Kaldırma Tepkisi
Avrupa Ülkelerinden Abd'ye, İran'a Yaptırım Muafiyetlerini Kaldırma Tepkisi
Son 24 Saatte Çin'de 4, Güney Kore'de 39 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Son 24 Saatte Çin'de 4, Güney Kore'de 39 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan polisin eşinden boşanma davası
Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan polisin eşinden boşanma davası
Pentagon'dan Bazı Askeri İnzibat Birliklerine
Pentagon'dan Bazı Askeri İnzibat Birliklerine "minneapolis'e Konuşlanmaya Hazır Ol" Talimatı
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Detroit'te protestoculara arazi aracından ateş açıldı: 1 ölü
Detroit'te protestoculara arazi aracından ateş açıldı: 1 ölü
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesine yönelik protestolar 4. gününde
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesine yönelik protestolar 4. gününde
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 3 Milyonu aştı
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 3 Milyonu aştı
Dsö İle Dünya Gıda Programı'ndan Yemen'e 31 Tonluk Yardım
Dsö İle Dünya Gıda Programı'ndan Yemen'e 31 Tonluk Yardım

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim