Yemen'de Kovid-19 ile mücadelede 20 doktor hayatını kaybetti

Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrakib el-Haydari, 10 Nisan'dan bu yana ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden 20 doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haydari, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, ülkenin farklı kentlerinde 10 Nisan'dan bu yana Kovid-19 ile mücadele eden 20 doktorun hayatını kaybettiğini belirterek, enfekte olan bazı doktorların tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 65'e, vaka sayısının ise 283'e yükseldiği duyurulmuştu.