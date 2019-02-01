Venezuela konusunda ABD'den Türkiye'ye uyarı: Ekonomik yaptırımlar ihlal edilirse harekete geçeriz

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Venezuela ile ticaretini incelediğini ve yaptırımların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde Washington'un harekete geçeceğini duyurdu.

Reuters'e konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili, "ABD, NATO müttefiki Türkiye ile Venezuela arasındaki ticareti izliyor ve herhangi bir yaptırımın ihlal edildiğine karar verirse harekete geçecek." dedi.

ABD, Venezuela'nın altın satışlarını durdurmak için 3 ay önce yeni yaptırımlar getirdi. 2018'de Türkiye'ye Venezuela'dan 20 tondan fazla altın ithal etti.

ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea'nın, cuma günü Ankara'da Türk yetkililerle yapacağı görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki gaz ticareti konusunun yanı sıra Venezuela yaptırımlarının da masaya yatırılacağı belirtildi.

'Türkiye Washington'u hayal kırıklığına uğrattı'

ABD'li üst yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nicolas Maduro'ya verdiği desteğin Washington yönetimini hayal kırıklığına uğrattığını açıkladı.Yetkili "Venezuela meselesinde Türk ve diğer hükümetlerle yaptığımız konuşmada Maduro rejiminin meşruiyetini kabul etmediğimizi belirttik. Ayrıca bu konuda bize katılmalarını istedik, ama bu güne kadar Türkiye'den olumlu bir cevap gelmedi." diye konuştu.

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok ülke tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) perşembe aynı yönde adım attı.

Öte yandan Türkiye, Meksika, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.