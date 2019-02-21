Vatikan 4 günlük konferansta kilisede çocuk istismarına çözüm arıyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, kiliselerde yaşanan çocuk istismarına somut çözümler alınacağı sözü verdi.

Vatikan'da başlayan dört günlük 'cinsel istismar' konferansının açılışında konuşan Papa, "Kilise adalet arayan küçüklerin çığlığını dinleyecek" dedi.

Kurbanların sadece kınamak yerine 'somut ve etkili önlemler' alınmasını beklediğinin altını çizen Papa Francis, "Çocukların rahipler tarafından cinsel istismarı 'şeytanı', Roma Katolik Kilisesi'nin 'arınmasına' dönüştürülmek zorunda kaldı" diye konuştu.

Vatikan'daki dört günlük konferans, ulusal Katolik piskoposlar konferanslarının başkanları, Vatikan yetkilileri, uzmanlar ve temsilcileri bir araya getiriyor.

Dünyada 1.3 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'ne mensup din adamlarının birçok ülkede çocuk istismarı skandallarına karışması sonrası Papa Francis, suçluların cezalandırılacağı sözü vermişti.

Birleşmiş Milletler raporunda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerde din adamlarının hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanıyor.