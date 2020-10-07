Unicef'ten Yemen'e çocuk felci aşısı

UNICEF'in Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, çocuk felci aşılarını taşıyan uçağın Uluslararası Sana Havalimanı'na ulaştığı belirtildi ancak miktarla ilgili ayrıntı verilmedi.

Açıklamada, söz konusu aşıların, Husilerin kontrolündeki Amran, Sada, El-Cevf ve Hacce kentlerinde çocuk felcine karşı başlatılacak aşı kampanyasında kullanılacağı ifade edildi.



Yemen hükümeti ise Husileri, çocukların aşı olmasına izin vermeyip hastalığın yayılmasına sebep olmakla suçlamıştı.

