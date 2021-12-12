Uluslararası Kriz Grubu: Afganistan'da açlık savaştan daha fazla can alabilir

Uluslararası Kriz Grubu, uluslararası toplum Afganistan'a destek vermediği takdirde ülkede kıtlık ve açlıktan ölenlerin sayısının önemli ölçüde artacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Ülkeden son aylarda yaşanan ekonomik krizin 1 milyon kişinin daha gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, kışın yaklaşmasıyla açlığın daha da artacağının altı çizildi.

Kriz Grubu'ndan dünyaya "Talibanla ilişki kurun" çağrısı

Açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeninin Afganistan'a dış yardımların kesilmesi olduğuna işaret edildi.

Uluslararası Kriz Grubu, dünyayı Taliban ile ilişki kurmaya çağırdı ve aksi halde bu durumdan doğacak kıtlık, göç, terör tehditleri, uyuşturucu kaçakçılığı gibi acımasız ve tehlikeli sonuçları kabul etme anlamına geleceğini vurguladı.

Taliban sonrası ülkeye yardımlar kesilmişti

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.