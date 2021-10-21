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Uganda'da şiddetli yağış: 1 milyon kişi etkilendi

Uganda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel 1 milyon kişiyi etkiledi.

21 Ekim 2021 Perşembe 09:15
Uganda'da şiddetli yağış: 1 milyon kişi etkilendi

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Devlet Bakanı Esther Anyakun, fırtına, dolu ve yıldırımları beraberinde getiren yağışların ülkenin orta ve batı kesiminde binlerce kişiyi yerinden ettiğini tarım alanlarına ve çiftliklere zarar verdiğini söyledi.

Taşan göl ve nehirlerin evlerin yıkılmasına yol açtığını belirten Anyakun, yerinden olanların kilise, okul ve diğer kamu binalarında konakladığını ifade etti.

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Anyakun, sadece 17 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini, dağlık bölgelerdeki toprak kaymalarının etkisini her geçen gün artırdığını vurguladı.

Halka yardım dağıtılacak

Bakan, sel felaketinden şimdiye kadar 1 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini, yaklaşık 200 milyar Uganda şilini hasar oluştuğunu dile getirdi.

Kampala hükümeti, Birleşmiş Milletler Gıda Programı ile halka yardım dağıtmayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ugandada şiddetli Yağış
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