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Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis

Afrika ülkesi Uganda'da dağ gorilini öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası verildi.

31 Temmuz 2020 Cuma 10:27
Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis
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4 Haziran'da yakalanan ve yapılan soruşturma sonucu gorili mızrakla öldürdüğünü kabul eden şüpheli mahkemeye çıkartıldı.

Veteriner Kalema-Zikusoka, Rafiki adlı gorilin şüpheliye saldırdığına dair hiçbir emarenin olmadığını savunarak, "Muhtemelen şüpheli kişi avlanmak için gorilin bulunduğu alana geldi ve gorille karşılaştı." dedi.

Mahkeme şüpheliyi 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Uganda Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Bashir Hangi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu cezanın diğer avcılara örnek ve caydırıcı olmasını umuyoruz. Yaban hayatı hepimize aittir." ifadelerini kullandı.

Uganda Yaban Hayatı İdaresi, 1 Haziran'da kaybolan gorilin ertesi gün ölü bulunduğunu açıklamış ve goril üzerinde yapılan otopsi sonucu hayvanın mızrakla öldürüldüğü tespit edilmişti.

Kongo, Uganda ve Ruanda'da yaklaşık bin goril koruma altına yaşıyor.

Son Güncelleme: 31.07.2020 10:50
Anahtar Kelimeler:
Bashir HangiUganda Goril öldürme
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