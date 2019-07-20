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Uçak iniş sırasında pistten çıktı

Uçak iniş sırasında pistten çıktı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:38
Uçak iniş sırasında pistten çıktı

Pakistan’ın Gilgit Havalimanı’na inen Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) uçağı, iniş sırasında pistten çıktı.

PIA’den yapılan açıklamaya göre, başkent İslamabad’dan ülkenin kuzeyindeki Gilgit Havalimanı’na giden PIA uçağı iniş sırasında pistten çıkarak pistin yanındaki toprak alana girdi.

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PIA Sözcüsü Maşhud Tajvar, ATR-42 tipi yolcu uçağının pilotunun kontrolü sağlamasıyla uçaktaki 53 yolcu ve mürettebatın kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Tajvar, PIA Genel Müdürü Arşad Malik’in talimatıyla kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, pilotların ise soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığını duyurdu.

Kazanın ardından Gilgit Havalimanı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Havalimanı, pistten çıkan uçağın çekilmesi ve pist güvenliğinin sağlananmasıyla yaklaşık 1 saat sonra yeniden uçuş trafiğine açıldı.

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