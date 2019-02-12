Uçağa binen yolcular merdiven kırılınca yere çakıldı

Rusya'nın Altay bölgesindeki Barnaul kentinden başkent Moskova'ya gitmek için Ural Havayolları'na ait uçağa binen yolcular, seyyar merdivenin kırılması sonucu yere çakıldı.

Batı Sibirya Ulaştırma Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta yerel saatle sabah 07.20'de meydana gelen olayda 6 kişi yaralandı. Düşen yolculardan 3'ünün durumu diğerlerine göre daha ciddi ancak kimsenin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Barnaul Havaalanı'nın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yolcuların uçağa bindiği sırada seyyar merdiven kırılıyor ve yolcular yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düşüyor. Bu sırada yer hizmetlerinde görevli kişiler yolcuların yanına koşuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ural Havayolları, kabahatin kendilerinde olmadığını bildirdi.

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi'nin de güvenlik gerekliliklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yer hizmetleri birimine ceza davası açtığı bildirildi.