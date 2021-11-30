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Twitter'ın CEO'su istifa etti

Twitter CEO'su Jack Dorsey’in görevinden istifa ettiği açıklandı. Şirket, yeni CEO'nun Parag Agrawal olduğunu duyurdu.

30 Kasım 2021 Salı 09:10
Twitter'ın CEO'su istifa etti

Twitter CEO’su Jack Dorsey’in istifa ettiğinin açıklanmasının ardından yerine Parag Agrawal'ın atandığı duyuruldu.

Sosyal medya platformu Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şirketin kurucu ortağı olan Dorsey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden ayrılmaya karar verdiğini belirterek, istifa ettiğini açıkladı.

Dorsey, ayrılık kararına ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, "Bir şirketin, kurucusunun etkisinden veya yönlendirmesinden bağımsız olarak kendi başına ayakta durabilmesinin kritik olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

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Yeni CEO: Parag Agrawal

Twitter'dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun, oybirliğiyle şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal'ı, Üst Yönetici ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atadığı ifade edildi.

Dorsey'in, 2022 hissedarlar toplantısında görev süresi dolana kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak kalacağı belirtilen açıklamada, Bret Taylor'ın ise yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği bilgisi paylaşıldı.

Şirketin hisseleri değer kazandı

Açıklamada, Agrawal'ın 10 yıldan fazla süredir Twitter'da çalıştığı ve 2017'den bu yana Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yaptığı ifade edildi.

Jack Dorsey'in, Twitter'dan ayrılma kararının ardından, şirketin New York Borsası'ndaki hisseleri yüzde 3'e yakın değer kazandı.

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