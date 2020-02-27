Trump’tan Corona virüs açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ABD topraklarına da yayılan yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, virüsün ABD’ye karşı oluşturduğu riskin hâlâ çok düşük olduğunu belirterek, Washington’un vakalardaki artış karşısında ‘çok çok hazır’ olduğunu dile getirdi.

“Salgının yayılması halinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diyen Trump, “Çin Devlet Başkanı, Corona virüsün yayılımıyla mücadele etmek için çok çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Kongre’den Corona virüs ile mücadele için 2.5 milyar dolar fon talep ettiklerini hatırlatan ABD Başkanı, ‘daha fazlasına ihtiyaçlarının olabileceğini’ belirterek, şunları söyledi:

*2.5 milyar istemiştik ve bunun çok olduğunu düşünüyoruz, ama Demokratlar ve sanırım Senatör Schumer bundan daha fazlasını almamızı istiyor.

*15 hastamız var ve bazıları iyileşiyor. Belli bir noktada İtalya ve Güney Kore’den seyahatleri kısıtlamaya ihtiyacımız olabilir ancak şuan doğru zaman değil.

Öte yandan Trump, Corona virüsle mücadele konusunda yardımcısı Mike Pence’i görevlendirdiğini açıkladı.