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Trump'tan Demokrat Kadın Kongre üyelerine ırkçı saldırı: “geldiğiniz yere geri dönün”

Trump'tan Demokrat Kadın Kongre üyelerine ırkçı saldırı: “geldiğiniz yere geri dönün”

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:55
Trump'tan Demokrat Kadın Kongre üyelerine ırkçı saldırı: “geldiğiniz yere geri dönün”

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin kadın Demokrat üyelerini hedef alan Twitter mesajında kullandığı ifadeler nedeniyle ırkçılık yapmakla suçlandı.

BBC Türkçe Servisinin haberine göre, Trump, tweetinde 'hükümetleri tamamen felaket olan ülkelerden kadın Kongre üyeleri' ifadesini kullanıp 'ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini' söyledi.

Trump ayrıca, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de 'bu Kongre üyeleri için hızla ücretsiz seyahat ayarlamalarını yapmaktan memnuniyet duyacağını' yazdı..ABD Başkanı Trump tweetlerinde eleştirdiği Kongre üyelerinin isimlerini vermedi.

Ama Trump'la sıklıkla fikir ayrılığına girip izlediği siyasete karşı çıkan, tartışmaların odağında dört kadın Kongre üyesi var.Bu Kongre üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley ABD'de doğup büyüdü. Somali doğumlu Kongre üyesi Ilhan Omar da çocuk yaşta ABD'ye taşındı.

Ocasio-Cortez, New York Bronx'ta doğdu, Trump'ın doğduğu Queens hastanesine yaklaşık 19 km mesafede..Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi de sınır güvenliğiyle ilgili tartışmaya girdiği dört kadın Kongre üyesini 'manga' olarak tanımlamıştı.

TRUMP NE DEDİ?

ABD Başkanı Trump attığı üç tweette kadın Kongre üyelerini 'kendisini ve ABD'yi acımasızca eleştirmekle' suçladı.

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Trump, Kongre üyeleri için "…kendi ülkelerinin hükümetleri tam bir felaketken, yeryüzünün en büyük ve güçlü milleti olan ABD halkına hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylüyorlar" dedi..Bir sonraki tweetlerinde de Trump şunları söyledi:

"Neden geldikleri, suça bulamış, tamamen çökmüş yerlerine geri dönüp düzeltilmesi için yardımcı olmuyorlar. Sonra da dönüp nasıl yaptıklarını göstermiyorlar." Trump, 'bu yerlerin Kongre üyelerine ihtiyacı olduğunu' ve Nancy Pelosi'nin de 'hızla ücretsiz seyahat ayarlamaları yapmaktan memnuniyet duyacağını' ifade etti.

“YABANCI DÜŞMANI, IRKÇI”

Bu eleştirilere tepki gösteren Nancy Pelosi Trump'ı “yabancı düşmanlığı yapmakla” suçladı..Kongre üyesi Tlaib, Trump'ın 'görevini kötüye kullanmakla suçlanması gerektiğini' söyledi..Ocasio-Cortez de Twitter mesajında "Bizi seçen Amerika'yı kabul kabullenememesinin üstüne, bizim sizden korkmadığımızı da kabullenemiyorsunuz" dedi.

Ilhan Omar da Trump'ın “beyaz milliyetçiliği körüklediğini” belirtip ABD Başkanı için "gördüğümüz en kötü, en yolsuz, en beceriksiz başkan" ifadelerini kullandı..Pressley de Trump'ın tweetinin görüntüsünü paylaşıp "Irkçılık böyle bir şey. Biz ise demokrasiyiz" dedi.

Başkanlık için adaylığını koyan Demokrat Senatör Elizabeth Warren da Trump'ın tweetleri için “ırkçı ve yabancı düşmanı saldırı” yazdı..Beto O'Rourke "Bu ırkçılık. Bu kadın Kongre üyeleri sizler kadar Amerikalı" dedi..Bernie Sanders da Trump'ı ırkçılıkla suçladı..Bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler de Trump'a tepki gösterdi.

John McCain'in kızı, Cumhuriyetçi köşe yazarı Meghan McCain "Bu ırkçılık" dedi.


 

Son Güncelleme: 15.07.2019 12:10
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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