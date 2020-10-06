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Trump taburcu oldu

ABD Başkanı Trump, corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden ayrıldı. Hastaneden yürüyerek çıkan Trump, helikopterle Beyaz Saray'a gitti.

06 Ekim 2020 Salı 09:31
Trump taburcu oldu
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu edildi.

Covid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, bugün doktorlarının onayıyla hastaneden taburcu oldu.

Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.

Hastane çıkışı özel aracına bindirilen Trump, yakın bir mesafede bekleyen "Marine One" isimli helikopter ile Maryland'da bulunan hastaneden, Washington DC'deki Beyaz Saray'a götürüldü.

BEYAZ SARAY BALKONUNDA MASKESİZ POZ VERDİ

Yaklaşık 10 dakikalık bir uçuşun ardından Beyaz Saray'a ulaşan Trump, helikopterden indikten sonra doğrudan içeri girmek yerine, bahçedeki merdivenlerden Beyaz Saray'ın balkonuna çıktı.

Balkona çıktıktan sonra yüzündeki maskeyi çıkarıp cebine koyan Trump, balkondaki ABD bayraklarının yanına geçerek gazetecilere poz verdi.

Trump'ın Beyaz Saray'ın fotoğraf vermek için maskeyi çıkarmaması ve içeri girerken tekrar takmaması ise eleştirilere yol açtı. Trump'ın tedavisi Beyaz Saray içindeki konutunda devam ettirilecek.

"VİRÜSTEN KORKMAYIN"

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Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra kaydedilen ve Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Corona virüs hakkında çok fazla şey öğrendim. Kesin olan bir şey var. Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın. Virüsü yeneceksiniz" ifadelerini kullandı. 

ABD'nin dünyadaki en iyi ilaçlara sahip olduğunu savunan Trump, "Hastaneye ilk gittiğimde kendimi iyi hissetmiyordum. Ancak iki gün önce hastaneden ayrılabilirdim. Uzun zamandır ilk defa kendimi bu kadar iyi hissediyorum" dedi. 

İzleyicilerine, hayatlarını virüse teslim etmeme çağrısında bulunan Trump, "İşimizin başına dönüyoruz. Lideriniz olarak ben önde olacağım. Biliyorum ortada tehlike var ama bunu yapmak zorundaydım. Önde duracağım ve liderlik yapacağım" değerlendirmesinde bulundu. 

Kendini daha iyi hissettiğini vurgulayan Trump, "Belki de benim bağışıklığım vardır, bilemiyorum. Ama virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Dikkatli olun" diye konuştu. 

Trump, aşı ve tedavi çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek, Walter Reed Askeri Hastanesinde kendisi ile ilgilenen herkese teşekkür etti. 

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Covid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump, Twitter hesabından öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Bugün 6.30'da Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım" ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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