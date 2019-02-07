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Trump: IŞİD gelecek hafta tamamen yenilmiş olacak

Trump: IŞİD gelecek hafta tamamen yenilmiş olacak

07 Şubat 2019 Perşembe 08:48
Trump: IŞİD gelecek hafta tamamen yenilmiş olacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Suriye ve Irak'ın IŞİD'den tamamen temizlendiğini resmen açıklayabileceklerini söyledi.

Trump, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu. ABD Başkanı, gelecek hafta Suriye'de IŞİD'in yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini belirterek, "Resmi açıklamayı beklemek istiyorum." dedi.


Göreve geldiği süre içerisinde IŞİD'e karşı verdiği mücadeleye ilişkin bilgi veren Trump, seçimleri kazanmasının ardından yaptığı ilk işlerden birisinin Pentagon'a giderek IŞİD'i ortadan kaldıracak bir plan hazırlamalarını istemek olduğunu aktardı.

IŞİD'in daha önce özellikle internet üzerinden propaganda faaliyetleri yaptığını kaydeden Trump, "Artık bu alanda da etkili değiller." diye konuştu.

Trump, ayrıca, IŞİD'e karşı verdikleri mücadelede koalisyon üyesi ülkelere teşekkür ederek, "IŞİD'in üst düzey 60'tan fazla üyesini elimine ettik." ifadesini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
IşidTrump
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