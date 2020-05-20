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Trump: “DSÖ kendine çekidüzen vermeli“

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağlanan fonların kesilmemesi için ne tür bir reform istediklerine ilişkin, "DSÖ kendisine çekidüzen vermeli, daha iyi bir iş çıkarmalı." açıklamasını yaptı. 

20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:02
Trump: “DSÖ kendine çekidüzen vermeli“
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Trump, Beyaz Saray'da tarım sektörü yöneticileri ile yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinini "DSÖ'ye sağlanan fonları dondurmamak için örgütten ne tür reformlar istiyorsunuz?" sorusuna karşılık Trump, "DSÖ'ye çok detaylı bir mektup gönderdik ancak esasen DSÖ kendisine çekidüzen vermeli, daha iyi bir iş çıkarmalı. ABD'nin de aralarında bulunduğu diğer ülkelere daha adil davranmalı." değerlendirmesinde bulundu.

 ÇİFTÇİLER İÇİN 19 MİLYAR DOLARLIK PROGRAM 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çiftçilerin gelirinin ve ülkenin gıda tedarik zincirinin olumsuz etkilendiğini belirten Trump, "Tarım üreticilerini desteklemek ve gıda tedariki zincirinin işleyişinin devamlılığını sağlamak için 19 milyar dolarlık program başlatıyoruz. Bu program kapsamında pandemi nedeniyle zarara uğrayan çiftçilere 16 milyar dolar değerinde doğrudan ödeme yapılacak." diye konuştu. 

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ABD'nin birçok ülke ile büyükbaş hayvan anlaşması olduğuna dikkati çeken Trump, "Diğer ülkelerden büyükbaş hayvan ticareti anlaşmalarını sonlandırabiliriz. Biz kendi kendine yeten bir ülkeyiz. Ben de bu yüzden başkan seçildim." dedi. 

TRUMP'IN DSÖ'YE KOVİD-19 SAVAŞI

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü TedrosAdhanomGhebreyesus'a dün bir mektup gönderen Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluşa sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmişti.

Son Güncelleme: 20.05.2020 12:05
Anahtar Kelimeler:
DSÖTrump
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