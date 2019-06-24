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Tayvan'da Çin yanlısı medya protesto edildi

Tayvan'da Çin yanlısı medya protesto edildi

24 Haziran 2019 Pazartesi 06:55
Tayvan'da Çin yanlısı medya protesto edildi

Tayvan'da on binlerce kişi, Çin yanlısı medya karşıtı gösteri düzenledi. 

Taiwan News'de yer alan habere göre, başkent Taipei'de etkili olan sağanağa rağmen Ketagalan Bulvarı'nda toplanan on binlerce kişi, adadaki Çin taraftarı medya organlarını protesto etti.

Aktivist grupların organize ettiği protesto gösterisinde, Tayvan'da giderek etkili olmaya başlayan Pekin yönetimi yanlısı propaganda ve medyaya hâkim olan dezenformasyona tepki gösterildi.

Göstericiler, Çin propagandasıyla halkı yanlış yönlendiren medya organlarının yasaklanması amacıyla parlamento ve Tayvan Ulusal İletişim Komisyonuna harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

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"Kızıl medyaya karşı çık" ve "Tayvan'ın demokrasisini koru" şeklinde sloganlar atan protestocular, Pekin yönetimi ile yakın ilişkisi olmakla eleştirilen Want Want China Times Media Group'un sahibi Tsai Eng-meng'a da tepkilerini dile getirdi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen da Facebook'tan gösterilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Protestolar, Tayvan halkının medya üzerindeki Çin etkisinden duyduğu endişeyi gösteriyor. Tayvan kamuoyunun, bu probleme yönelik duyarlılığının artacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak “milliyetçi Çin” olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki (BM) resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.


 

Son Güncelleme: 24.06.2019 10:13
Anahtar Kelimeler:
Tayvan Protestoçin Yanlısı Medya
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