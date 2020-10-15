Tayland'da binlerce hükümet karşıtı gösterici sokağa indi

Yoğun güvenlik önlemlerine ve karşıt görüşlü grupların tacizlerine rağmen göstericiler, Bangkok Demokrasi Anıtı'ndan Başbakan Prayut Çan-oça'nın ofisinin bulunduğu Hükümet Binası'na yürüyüşe geçti.

Demokrasi Anıtı'ndan harekete geçmeden önce hükümet karşıtları ile yandaşları arasında küçük çaplı çatışmalar yaşanırken, polis, birbirlerine plastik şişe ve yumruk atan grupları ayırdı.

Yürüyüş sırasında polisin kurduğu iki kontrol noktasını geçen göstericiler, üçüncü kontrol noktasında durduruldu. Bölgede güvenlik önlemleri alan polisin üniforma yerine monarşiye sadakati temsil eden sarı renkte tişörtler giymesi dikkati çekti.

Protestocular, planlarının en az bir gece hükümet binasını çevrelemek olduğunu açıklamıştı.

Kral Maha Vajiralongkorn'un konvoyunun da bir törene katılmak üzere protestocuların bulunduğu bölgeden geçmesi planlanıyordu.

Hükümet karşıtları daha önce iki kez gösteri düzenlemişti. 19 Eylül'deki gösteriye 20 bin civarında kişinin katıldığı belirtilmişti.

Bu arada karşıt görüşlü grupların yetkililer tarafından organize edildiği yönünde söylentiler çıktı. Sosyal medyada bu grupların belediyeye ait araçlarla gösteri yapılan bölgeye taşındığına dair videolar paylaşıldı.

Göstericiler, Kralın yetkilerinin azaltılması dahil siyasi reformlar ve Başbakan Prayut'un görevden ayrılması çağrısında bulunuyor.

Dün de Bangkok'a gelen protestocuların kurduğu çadırları yıkmaya başlayan polis ile protestocular arasında ufak çaplı arbede yaşanmış, bazı siyasi eylemciler gözaltına alınmıştı.

Tayland'da büyük çapta gösteriler üzerine 9 Aralık 2013'te parlamentoyu fesheden eski Başbakan Yinglak Şinavatra, 2 Şubat 2014'te erken seçim kararı almıştı. Ancak 7 ay süren siyasi tıkanıklığın ve 28 kişinin öldüğü protestoların ardından ordu, 22 Mayıs 2014'te yönetime el koymuştu. Cunta lideri General Prayut Çan-oça, kendisini başbakan ilan etmiş, senato feshedilmişti.

O sırada Genelkurmay Başkanı olan Prayut Çan-oça, "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

5 yıl süren cunta yönetiminin ardından mart ayında yapılan seçimde Prayut'un kurucusu olduğu parti, yeni Seçim Kanunu'nun sağladığı avantajlarla parlamentoda çoğunluğu sağlamış, cunta lideri, tamamı ordu tarafından atanan Senatonun desteğiyle yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.



