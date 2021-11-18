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Tarihi Osmanlı atlası 86 bin sterline satıldı

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki tarihi bir evin çatı katında bulunan Osmanlı atlası, açık artırmada 86 bin 250 sterline alıcı buldu.

18 Kasım 2021 Perşembe 09:30
Tarihi Osmanlı atlası 86 bin sterline satıldı

BBC'de yer alan habere göre, 300 yıldan fazla süredir Sitwell ailesine ait olan evde bulunan Osmanlı atlasından sadece 50 nüsha basıldı.

Dreweatts Müzayede Evi, söz konusu Osmanlı atlasının, "İslam dünyasında basılan ilk atlas" olduğunu belirtti.

Son derece nadir olan bu atlas, İngiltere'deki bir alıcıya tahmin edilenin 4 katından fazla bir meblağ olan 86 bin 250 sterline satıldı.

Atlas, dünyanın farklı bölgelerini gösteren elle renklendirilmiş 24 harita içeriyor.

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"BÜYÜLEYİCİ BİR OBJE"

Dreweatts Müzayede Evi'nden uzman Denise Kelly, atlasla ilgi yaptığı değerlendirmede, "Bu harika bir atlas. Ciltleme, coğrafi haritalar ve gökyüzüne ilişkin haritanın durumu olağanüstü. Satışa çıkacak büyüleyici bir obje." ifadesini kullandı.

Atlasın, İngiltere'ye, Sitwell ailesi üyesi General Lord Hely-Hutchinson tarafından getirildiği tahmin ediliyor.

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Son Güncelleme: 18.11.2021 11:09
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