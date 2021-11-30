Suudi Arabistan umre şartlarını açıkladı

Güney Afrika’da orta çıkan ve Omicron adı verilen koronavirüsün yeni mutasyonu yayılmaya devam ediyor. Suudi Arabistan umre için ülkeye giriş şartlarını açıkladı.

Umre için 18 farklı ülkeden gelen kişilerin aşılarını yaptırmış dahi olsalar ülkeye girişleri yasaklandı.

Malavi, Zambiya, Madagaskar, Angola, Komorlar, Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesotho, Etiyopya ve Esvatini gibi ülkelerden gelişler askıya alındı.

İstenilen aşıları yaptıranlar karantinaya girmeyecek

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kabe-İ Muazzama’yı ziyaret etmek isteyenler için kısıtlamaları güncelledi.

Suudi Arabistan tarafından tanınan aşıları yaptıranlar karantina girmezken, Suudi Arabistan tarafından onaylanmayan ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınan aşıları yaptıranlar 3 gün karantinada kalacak.

Karantinasını tamamlayanlardan negatif sonuçlu PCR testi istenecek. Suudi Arabistan, 2 doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson aşılarını kabul ettiğini açıkladı.