banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116829
ALTIN
322.007
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.8977
EURO
6.6031
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

Suudi Arabistan, İran'a gidiş-dönüşleri yasakladı

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede yaşayan yabancılara yönelik daha önce var olan İran'a sefer yasağının devam ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, İran'a gidiş-dönüşleri yasakladı

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede yaşayan yabancılara yönelik daha önce var olan İran'a sefer yasağının devam ettiğini duyurdu.

22 Şubat 2020 Cumartesi 07:40
Suudi Arabistan, İran'a gidiş-dönüşleri yasakladı
banner337

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede yaşayan yabancılara yönelik daha önce var olan İran'a sefer yasağının devam ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, ülkenin yetkili makamları vatandaşları dışında İran'da bulunduğu belirlenen kişilerin ülkeye girişine yasak getirdi. Söz konusu kişilerin İran'dan ayrıldıktan 14 gün sonra ancak ülkeye girişlerine izin verileceği belirtildi.

banner317
Pasaport İşlemleri Genel Müdürlüğü Sözcüsü Bedr el-Karini, İran'a seyahat yasağını ihlal eden tüm vatandaşlara seyahat belgeleri sistemi ve yürütme yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı ve 14 günlük karantinaya alınacağını vurguladı.

Karini, söz konusu sefer yasağına uymayan oturum sahiplerinin de ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini ve bu nedenle Suudi Arabistan'a giriş yapacakların pasaport işlemleri sırasında iki hafta içinde İran'da bulunup bulunmadıklarını deklare etmeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Ocak 2016'da Tahran'daki büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluklarına saldırıların ardından İran'la diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuş ve vatandaşlarının ülkeye girişlerine yasak getirmişti.

İran'da Kovid-19 salgınında vaka sayısının 18 ve ölü sayısının 4'e yükselmesi İran vatandaşlarında tedirginliği artırırken, Kuveyt ve Irak da ülkeye gidiş-dönüş uçak seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.

banner335
Son Güncelleme: 22.02.2020 10:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efsane Boksör Muhammed Ali’nin Terzisi Kıbrıslı Türk Ahmet Yusuf 62 Yıllık Mesleğini Bırakıyor
Efsane Boksör Muhammed Ali’nin Terzisi Kıbrıslı Türk Ahmet Yusuf 62 Yıllık Mesleğini Bırakıyor
Dünyada Yeni Tip Koronavirüs Bulaşan Kişi Sayısı 77 Bini Aştı
Dünyada Yeni Tip Koronavirüs Bulaşan Kişi Sayısı 77 Bini Aştı
Afganistan'da Son 5 Yılda 4 Milyon Kişi Evlerinden Oldu
Afganistan'da Son 5 Yılda 4 Milyon Kişi Evlerinden Oldu
Abd'li Uzmanlardan Batıya
Abd'li Uzmanlardan Batıya "idlib'deki İnsani Krize Acil Müdahale" Çağrısı
Abd'de Halk Bankası'nın Temyiz Başvurusu Reddedildi
Abd'de Halk Bankası'nın Temyiz Başvurusu Reddedildi
ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi
ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi
Ab Liderleri Bütçe Konusunda Anlaşamadı
Ab Liderleri Bütçe Konusunda Anlaşamadı
Macron Ve Merkel, Rusya Ve Esed Rejiminden İdlib'de Ateşkes İstedi
Macron Ve Merkel, Rusya Ve Esed Rejiminden İdlib'de Ateşkes İstedi
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 34’e çıktı
ABD'de koronavirüs vakası sayısı 34’e çıktı
Washıngton Post:
Washıngton Post: "rusya Sanders'ı Destekleyerek Abd Seçimlerine Müdahale Ediyor"

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim