banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
En çok yağış alan yerler
Şehitler anılacak
Şehitler anılacak
Yeni haftada yeni rekor!
Yeni haftada yeni rekor!
Sırada ‘kıtlık’ mı var!
Sırada ‘kıtlık’ mı var!
banner404

Şili'nin yeni devlet başkanı Gabriel Boric oldu

Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kazanan 35 yaşındaki solcu aday Gabriel Boric, ülkede seçilen en genç devlet başkanı oldu.

20 Aralık 2021 Pazartesi 09:30
Şili'nin yeni devlet başkanı Gabriel Boric oldu

Şili Seçim Servisi (Servel) verilerine göre, sandıkların yüzde 99,9'u açıldı ve "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü Gabriel Boric yüzde 55,87, Cumhuriyetçi Partinin sağ görüşlü adayı Jose Antonio Kast ise yüzde 44,13 oy aldı.

Boric, Twitter hesabından, "Biz birliğiz. Biz umuduz. Birlikte olduğumuzda daha fazlayız. Devam ediyoruz!" paylaşımını yaptı.

"TÜM SAYGIMIZI HAK EDİYOR, GAYET İYİ KAZANDI"

Seçimi kaybeden Kast da sosyal medya hesabından Boric'i tebrik ettiğini duyurdu ve yapıcı iş birliğine devam edeceği mesajını verdi.

Kast, destekçilerine yaptığı konuşmada, kendisine oy verenlere teşekkür etti ve "Hepimiz Şili gibi büyük bir davanın sadece küçük hizmetkarlarıyız. Bu dava, hepimizi her birimizi çağırıyor." dedi.

Boric'in seçimleri kazanmasına ilişkin Kast, "Tüm saygımızı hak ediyor, gayet iyi kazandı. Birçok Şilili ona güvendi ve çok iyi bir hükümet kurmasını umuyoruz." diye konuştu.

banner341
Birlik çağrısı yapan Kast, "Elimizden geldiğince, meşru farklılıklarımızla ülkeye katkı sağlamak istiyoruz. Hep birlikte Şili halkının birliğini sağlamamız gerekiyor." dedi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada Boric'i tebrik etti.

KATILIMIN EN YÜKSEK OLDUĞU SEÇİM

Görevi 11 Mart 2022'de devralacak olan 35 yaşındaki Boric, Şili'nin seçilen en genç devlet başkanı unvanına sahip oldu.

Ayrıca Şili'de 2012'de oy kullanmanın zorunlu olmaktan çıkarılmasının ardından bu seçimde, yüzde 55,6 ile en yüksek katılım kaydedildi.

Boric, ilk turda yüzde 25,8 oy alarak yüzde 27,9 oy kazanan Kast'ın ardından ikinci olmuştu. İlk turda katılım yüzde 47'de kalmıştı.

Boric'in destekçilerine zafer konuşması yapması bekleniyor.

banner360
Son Güncelleme: 20.12.2021 11:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elon Musk: Bu yıl 11 milyar dolar vergi vereceğim
Elon Musk: Bu yıl 11 milyar dolar vergi vereceğim
Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı
Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı
Brüksel havayolları çalışanlarından grev
Brüksel havayolları çalışanlarından grev
Japon milyarderle asistanı Uzay gezisi sonrası dünyaya döndü
Japon milyarderle asistanı Uzay gezisi sonrası dünyaya döndü
Borrell: "AB masada olmalı"
Borrell: "AB masada olmalı"
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 208'e yükseldi
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 208'e yükseldi
AB, Rusya ile ABD ve Nato arasındaki olası güvenlik görüşmelerinde bulunmak istiyor
AB, Rusya ile ABD ve Nato arasındaki olası güvenlik görüşmelerinde bulunmak istiyor
Malezya'da sel: Bir günde bir aylık yağış
Malezya'da sel: Bir günde bir aylık yağış
Thwaites eriyor: Birçok devlet haritadan silinebilir
Thwaites eriyor: Birçok devlet haritadan silinebilir
Almanya, İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi
Almanya, İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim