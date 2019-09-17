Saksağan yaşlı adamın ölümüne yol açtı

İngiliz Guardian gazetesine yansıyan habere göre; şaşırtıcı olay pazar sabahı Woonana semtindeki Nicholson Park’ta yaşandı.

76 yaşındaki adamın, saksağan saldırısından sakınmak için bisikletini yolun dışına sürdüğü ve çitlere çarptığı belirtildi. Başından yaralanan adamın hayatını kaybettiği açıklandı.

Avustralya’da ilkbaharın gelmesiyle saksağan saldırıları artıyor. Kuşlar, özellikle yuvalarının yanına yaklaşan bisikletlileri ve yayaları hedef alıyor.

Bu ay Sydney’de birkaç yıldır insanları yaraladığı öne sürülen bir saksağan vurularak öldürülmüştü.

Avustralya saksağanı aynı ismi paylaştığı Avrupa kuşundan farklı bir tür. Çiftleşme mevsiminde saldırganlaşabiliyor ve bölgelerine giren insanlara saldırabiliyor.